A Ronchi nasce una palestra in tensostruttura

Palestre comunali a Ronchi dei Legionari. Nell'impossibilità di realizzare una nuova struttura in tempi brevi e, soprattutto, per fronteggiare l'emergenza, l'amministrazione comunale ha deciso di realizzarne una prefabbricata sorta nella zona degli impianti di base. Un modo concreto e rapido per venire incontro alle esigenze di un'utenza sempre più ampia. “Dobbiamo considerare – hanno spiegato il sindaco, Livio Vecchiet ed il responsabile del servizio tecnico, Marco Portelli - che sono presenti sul territorio cittadino numerose associazioni sportive che utilizzano le palestre scolastiche in forma promiscua alle attività delle scuole , seguendo un preciso protocollo inerente le misure minime obbligatorie da applicare ai fini della prevenzione del diffondersi del virus COVID-19. Siamo, oggi più che mai, tenuti a mettere in sicurezza sia le attività motorie dei nostri istituti scolastici, sia le attività svolte dalle associazioni e ciò, in particolare, rendendo fruibili ulteriori spazi per queste attività, in coerenza a quanto previsto dal protocollo sanitario e per meglio fronteggiare la situazione emergenziale epidemiologica in corso”. Proprio per questo motivo si è deciso quindi di allestire una struttura da destinare a palestra, da posizionare al di sopra del campo di basket all'aperto all'interno dell'area scolastica. Con una spesa di 50mila euro, quindi, si è provveduto al noleggio di una tensostruttura, delle dimensioni di 20x32,5 metri, fissata al suolo sia con picchetti, sia con zavorre, completa di due porte con vetro antisfondamento e maniglione antipanico, impianto di illuminazione a led con luce emergenza, pareti laterali pvc bianco e riscaldatore a gasolio. Compresa anche la fornitura a noleggio e posa in opera di pedana in legno ignifuga. Essa rimarrà in funzione sino al maggio prossimo. Oggi come oggi Ronchi dei Legionari può contare su tre palestre di proprietà comunale.