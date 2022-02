A Roseto degli Abruzzi la Coppa Italia Lnp

Lega Nazionale Pallacanestro rende noto l'accordo raggiunto con l'Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi quale organizzatrice della Final Eight di Coppa Italia Lnp 2022 Old Wild West.

Lnp intende ringraziare i rappresentanti istituzionali del Comune di Roseto degli Abruzzi, con in testa il sindaco Mario Nugnes, che hanno fortemente voluto che l'evento si disputasse in una delle località di più grande tradizione cestistica del nostro Paese. Dove, nello scorso dicembre, si sono festeggiati i cento anni dalla comparsa dei primi canestri.

La manifestazione sarà ospitata dal PalaMaggetti di Roseto dall'11 al 13 marzo, dove saranno disputate le gare valevoli per i quarti della Final Eight di serie B (venerdì 11 marzo), e a seguire semifinali (sabato 12 marzo) e finali delle due competizioni per la serie A2 e la serie B.

Mentre sarà il PalaLeombroni di Chieti venerdì 11 marzo a ospitare le 4 gare dei quarti del tabellone di Serie A2. Con un ringraziamento per il supporto al presidente Gabriele Marchesani ed allo staff della Società Chieti Basket 1974.

Giovedì 24 febbraio saranno resi noti calendario e orari di gioco dei due tabelloni, che vedranno impegnate anche l’Apu Udine – abbinata all’Umana Chiusi nella prima sfida – e la Ueb Gesteco Cividale, che incrocerà San Miniato nel match d’esordio.