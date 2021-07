A Ruda una serata in ricordo di Tarcisio Burgnich

Una serata speciale per Ruda e per tutto il movimento sportivo e calcistico regionale: venerdì 9 luglio dalle 20.30, al Parco dell’Unità di via Torre a Ruda, Bruno Pizzul condurrà “Per ‘Cisio”, serata in ricordo di Tarcisio Burgnich “La Roccia”.

Il celebre telecronista friulano intervisterà ospiti presenti o in collegamento telefonico. Tra gli interventi in scaletta quello di Roberto Boninsegna, di Giorgio Brandolin, di Ermes Canciani, Bruno Franco Zanolla e altri. Tutti riuniti per celebrare una grande carriere calcistica, oltre alla figura dell’uomo Tarcisio Burgnich.

Franco Lenarduzzi, Sindaco di Ruda: “Ci è sembrano giusto organizzare un dovuto riconoscimento pubblico ad un nostro straordinario concittadino, recentemente scomparso. Ricordiamo tutti le sue imprese sul campo di calcio, la sua energia, la sua passione, la sua tecnica. Ricordiamo anche le due doti umane, la sua gentilezza, la sua determinazione. Assieme a tanti amici, vogliamo rendere onore alla sua vita, sportiva e non, parlando di lui, raccontando aneddoti che possano ricordarlo nel migliore dei modi”.

L’evento è realizzato in collaborazione con Coni Fvg, Fgic Fvg, Asd Calcio Ruda e Inter Club “Tarcisio Burgnich”.