A Sacile sale l'attesa per la Mytho Marathon

E' iniziato il conto alla rovescia per la seconda edizione di Mytho Marathon che andrà in scena domenica 2 ottobre a Sacile. L’edizione 2022 si preannuncia carica di attività collaterali e iniziative che supporteranno la comunità sacilese e metteranno in vetrina le bellezze del territorio che ospita l’evento.

Venerdì 30 settembre, dopo la conferenza stampa del mattino, sarà inaugurato ufficialmente il Mytho Expo Village che darà il via al lungo fine settimana dedicato al running.

La punta di diamante della due giorni di Mytho è la 42,195 chilometri, l’unica del calendario Fidal organizzata in Friuli Venezia Giulia. Ma non ci sarà solo la tradizionale distanza della maratona. Per chi ama correre ma non si sente ancora pronto ad affrontare una simile prova, potrà iscriversi alla Mytho 10K Run, la 10 chilometri veloce da correre tutto d’un fiato, valida anche per il Campionato Italiano delle Professioni per i 14 albi professionali selezionati dal comitato organizzatore.

A queste due gare si aggiunge la Mytho Team Marathon, la staffetta da correre con amici, compagni di squadra e colleghi. I concorrenti saranno quattro così come le diverse frazioni previste. Le iscrizioni alle tre gare in programma per domenica 2 sono ancora aperte ed è possibile iscriversi a questo LINK.

Mytho Eco Run è la 5 chilometri non competitiva da vivere con tutta la famiglia. Sempre in programma per domenica 2 ottobre, Mytho Eco Run è l’occasione per trascorrere una giornata all’insegna dell’attività sportiva e del rispetto dell’ambiente perché nel corso della manifestazione, i partecipanti, dotati di guanti e sacchi di raccolta, saranno impegnati nell’attività di plogging, ossia la racconta di cartacce, mozziconi e tutto ciò che troveranno per terra. Ripulire Sacile sarà uno degli obiettivi della non competitiva, insieme al sostegno a ASD Canoa Club Sacile, a cui saranno devoluti parte dei ricavati, per aiutarli a superare il grave momento che stanno vivendo a causa dell’incendio che ha colpito la struttura lo scorso luglio, causando danni irreparabili e che ha distrutto numerose canoe.

A fianco dell’organizzazione Mytho anche Associazione Tre Dimensioni e Sorgiva, una libera associazione di volontari canoisti impegnati nella cura del fiume e nella raccolta delle plastiche e dei rifiuti galleggianti.

In pieno spirito ecologista, anche la maglietta ufficiale di Mytho Eco Run è stata realizzata in cotone ecocompatibile, grazie al sostegno del partner tecnico Koki Group.

Per iscriversi a Mytho Eco Run è possibile collegarsi nell’apposita sezione del sito www.mythomarathon.it oppure ci si può iscrivere a Sacile al negozio Più Sport in viale Trento 59 o a Udine nel nuovissimo Kopy Shop situato in via Tricesimo 101.

Per i ritardatari sarà possibile comunque iscriversi a Mytho Eco Run anche a ridosso della manifestazione, nelle giornate di venerdì 30 settembre dalle 14 alle 19, sabato 1 ottobre dalle 10 alle 19 e domenica 2 ottobre dalle 8 direttamente in Palazzo Ragazzoni a Sacile.

Per ulteriori informazioni www.mythomarathon.it