A San Canzian torna la Maratonina dell'Isonzo

Sale l'attesa per la Maratonina dell’Isonzo, organizzata dal Gruppo Marciatori Gorizia per domenica 29 gennaio, con partenza alle 10 a San Canzian d’Isonzo, accompagnata dalla passeggiata non competitiva che scatterà 10 minuti dopo.

Il percorso attraverserà i territori dei Comuni di Staranzano e Monfalcone. Per quanto concerne il monfalconese, la competizione interesserà il litorale di Marina Julia e nello specifico la ciclabile lungomare, attraversando via Giarrette, via del Brancolo, via Bagni, via delle Risorgive e via Chico Mendes. La gara vedrà la partecipazione di circa 250-300 atleti provenienti da tutto il Triveneto e dalla vicina Slovenia.

“L'obiettivo è diffondere l'importanza della pratica sportiva, valorizzare e promuovere il territorio dell'Isontino e, in generale, della Regione” spiega il Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint. “La maratonina diventa così non soltanto una competizione sportiva, ma anche un'occasione per far conoscere il territorio e le sue realtà turistiche e produttive locali”.

Per l’occasione, oltre al patrocinio e all'utilizzo del logo comunale, l’Amministrazione monfalconese metterà a disposizione la sezione di Protezione civile e del corpo di Polizia locale sul territorio comunale, per l’assistenza necessaria durante la gara.

La prova sarà riservata ad atleti tesserati Csi e Fidal e altri enti riconosciuti dal Coni, nonché ai non tesserati dotati di certificato medico valido per attività agonistica e previo tesseramento giornaliero Free Sport. La quota di partecipazione è di 15 euro entro il 26 gennaio, 18 euro se si desidera includere il pranzo. E' possibile iscriversi anche domenica stessa, fino alle 9.30, al costo di 20 euro.

Per informazioni e iscrizioni, info@marciatorigorizia.it