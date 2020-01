A Sappada scattano gli Xtreme Days

Il conto alla rovescia è finito: lo splendido scenario dolomitico di Sappada è pronto ad accogliere il numeroso pubblico che sarà spettatore e al contempo protagonista dell’edizione 2020 degli Xtreme Days Winter Edition. L’evento di Sappada è il primo appuntamento del trittico Xtreme Days 2020 che si completerà con le successive edizioni primaverili ed estive rispettivamente a Sacile (Pordenone) e Trieste; un format, dedicato alle discipline outdoor e street e alle novità di queste realtà, che rappresenta un vero o proprio unicum nel panorama nazionale, in grado di catturare sempre più l’attenzione e il seguito di un vasto pubblico non solo di appassionati di sport.

A Sappada il palco naturale degli Xtreme Days sarà la neve, elemento che contribuirà agli show e alle performance di tutti i campioni delle molteplici discipline e attività presenti tra cui parapendio in tandem, snow zorballs, sleddog, ciaspolata in notturna, acroyoga, snowslackline, arrampicata su ghiaccio (con Dolomice), strider ski bike solo per citarne alcune…Tutte le attività si trasformeranno in vere e proprie Xtreme Xperience a disposizione del pubblico che avrà così l’occasione di vivere in prima persona le emozioni e le sensazioni uniche della pratica di attività dalla forte carica adrenalinica.

L’Xtreme Days Village posizionato a Pian dei Nidi aprirà le porte nel pomeriggio di oggi con la presenza di tutti i punti di incontro ed esposizione dei partners dell’evento e sarà il teatro a disposizione degli spettatori per assistere a tutti gli spettacolari Xtreme show (tra questi il parapendio acrobatico e il bike freestyile che si susseguiranno nel corso del weekend) e per vivere i dj set, apres ski e concerti di Xtreme Days Winter Edition.

All’interno del vasto programma di eventi Xtreme non mancherà spazio per l’agonismo con l’attesa Xtreme Winter Trail (in programma domenica 2 febbraio), gara su percorso di 16.5 chilometri in cui hanno già confermato la propria presenza alcuni tra i migliori nomi del trail running nazionale con oltre 200 partenti provenienti non solo dall’Italia. A fianco della gara si svolgerà la Xtreme Family trail, versione non competitiva su percorso ridotto di 7 kilometri (con punti di ristoro lungo il tracciato) e aperta anche agli amici a quattro zampe.

Da non perdere per i più piccoli l’appuntamento con l’Xtreme Kids Camp: sabato e domenica tre ore e mezza di azione ininterrotta tra escursioni con i cani da slitta, acroyoga, slackline, strider bike, zorball per una immersione totale nel divertimento. Grazie alla collaborazione con Elifriulia sarà inoltre possibile sorvolare in elicottero le cime dolomitiche della vallata sappadina con partenza e prenotazione diretta e partenza dall'area di Pian dei Nidi.

L’elenco completo delle attività, orari e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.xtremedays.it nella sezione “Winter Edition Sappada".

“Siamo felici di poter dare il benvenuto a tutti i campioni Xtreme che, con le proprie performance e forti personalità, renderanno speciale questo evento", commenta Alberto Gottardo, presidente del Comitato Organizzatore di Xtreme Days Winter Edition. "Il più caloroso benvenuto va al contempo al pubblico di ogni età che non vorrà perdersi l’occasione di vivere una esperienza unica in una delle località più belle della regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo lavorato per presentare un programma fitto di attività in grado di lasciare il segno nella memoria di tutti coloro che vorranno immergersi nella natura di Sappada e scoprire i propri limiti o, semplicemente, avvicinarsi in piena sicurezza, accompagnati da istruttori professionisti, a discipline che rappresentano una novità per chi le proverà”.

Xtreme Days Winter Edition e Xtreme Winter Trail 2020 contano sul supporto di numerosi partners e sponsor: Comune di Sappada, Promoturismo FVG, Consorzio Sappada Dolomiti Turismo, Crazy Idea, Nortec, Garmin, Autostar, SportCube, Cetilar, Scott, Alea, Radio Puntozero.