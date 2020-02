A Sella Nevea arriva la Coppa Europa

L'Us Camporosso in collaborazione con PromoturismoFvg, la Fis e la Fisi nazionale e regionale porta nuovamente in regione uno degli appuntamenti più importanti nel panorama mondiale dello sci: la tappa di Coppa Europa di discesa maschile. Dopo l’edizione 2019, alla quale parteciparono 50 atlete e 75 atleti provenienti da 10 nazioni, la delegazione internazionale ha deciso di affidare anche questa tappa agli organizzatori di Camporosso, contando su un sistema locale che collabora e coordina l’intera macchina organizzativa.

Sulla pista del Canin, a Sella Nevea, che conta un dislivello di 755 metri, si disputeranno mercoledì 12 febbraio il Super G alle 11; giovedì 13 il Super G alle 11 (al termine, premiazioni per entrambi i Super G nell'area arrivo mezz’ora dopo le classifiche ufficiali), e venerdì 14 la Combinata Alpina, con il Super G alle 10.30 e lo Slalom alle 13.30, seguiti dalle premiazioni.

La pista del Canin è considerata da sempre una delle più difficili per gli atleti. L’organizzazione conta su molti volontari e circa 30 persone in pista, per la sua gestione e per garantirne sempre una condizione ottimale, 10 addetti al soccorso e qualche volontario per un ristoro veloce ai presenti. La nostra regione è da sempre protagonista di competizioni internazionali di livello e si contano più di 60 gare organizzate di Coppa Europa dal 2002, un'Universiade, tre Coppe del Mondo di Sci Alpino Femminile, due Mondiali di Sci Paralimpico e una Coppa del Mondo Snowboard. Un indotto, questo, non soltanto contraddistinto dagli sportivi ma anche dagli appassionati che, per assistere alle gare, visitano il Fvg.

La tappa vedrà 21 nazioni partecipanti, per 200 fra atleti e allenatori (in fase di chiusura registrazioni) che si contenderanno il titolo della tappa oltre che preziosi punti in vista della classifica generale. Oltre all’organizzazione delle gare, l’Unione Sportiva Camporosso ha optato per un programma mirato a accogliere, assieme alle autorità, le delegazioni estere nel migliore dei modi connettendo le realtà locali in un circuito di valorizzazione turistica ed enogastronomica importante.

E’ prevista per il 13 febbraio la cena di benvenuto Food for Skiers by Michelin che vedrà in regia lo chef stellato Daniele Repetti ospite dell’Albergo Valbruna Inn. Un percorso che ha voluto affrontare cogliendo il meglio della produzione locale unito a una sapiente elaborazione secondo i canoni dell’alimentazione sportiva.

L’accoglienza che da sempre contraddistingue l’organizzazione degli eventi nel Fvg, oltre alla capacità tecnica di organizzare le gare di livello mondiale sono i capisaldi dell’offerta turistico/sportiva della regione.

“La grande esperienza nell’organizzazione delle gare internazionali e, soprattutto, la capacità di lavorare in team con gli esperti di PromoturismoFvg, responsabili delle piste, con il Consorzio Servizi Turistici del Tarvisiano e di Sella Nevea per l’ospitalità, con i delegati tecnici internazionali, con le squadre che partecipano e con tutti gli attori necessari a una buona riuscita delle manifestazioni, permettono di valorizzare le nostre competenze sempre di più. L’obiettivo è riportare nella nostra regione anche l’appuntamento tanto bramato della Coppa del Mondo di Sci Alpino. Ringrazio tutti quelli che in questo importante appuntamento daranno il meglio affinché il traguardo finale si avvicini sempre più velocemente”, ha detto Damiano Matiz, presidente Us Camporosso.

“Oltre all’orgoglio di essere parte di questo Sci club porto il saluto di Flavio Roda, presidente nazionale Fisi, che conosce la qualità della pista e le sue peculiarità. Auspico che venga riabilitata e rimessa in piedi come Fis Training Center a tutti gli effetti, per poter permettere di utilizzare una struttura così importante ai massimi livelli", ha detto Enzo Sima, Consigliere nazionale Fisi.