A Sella Nevea la Coppa del Mondo di sci paralimpico

"Grazie alla Coppa del Mondo di sci paralimpico, lo sport, l'inclusione e la promozione del territorio tornano ancora una volta protagonisti in Friuli Venezia Giulia, trovando nei nostri poli sciistici, oggetto di consistenti investimenti per l'ammodernamento, pari a 70 milioni di euro, luoghi ideali per accogliere eventi internazionali". Lo ha dichiarato l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, intervenendo stamane a Milano alla conferenza stampa di presentazione delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, ospitato presso la sede della Fondazione Milano-Cortina 2026 alla presenza dei vertici della Federazione italiana sport invernali paralimpico, dei rappresentanti dei due Comitati organizzatori locali e di una delegazione di atleti, è stato ufficializzato il doppio evento, che vedrà protagoniste, tra il 7 e il 12 marzo, Sella Nevea per le discipline di velocità e dal 14 al 17 marzo Cortina d'Ampezzo per le prove tecniche.

"Si tratta di un'ulteriore straordinaria opportunità di valorizzazione del nostro territorio - ha sottolineato Bini - che si inserisce nel solco di una serie di iniziative importanti che hanno già visto il Friuli Venezia Giulia protagonista dapprima, a marzo 2022, con la Coppa Italia di sci paralimpico a Forni di Sopra e, appena poche settimane fa, con il Festival olimpico della gioventù europea (Eyof)".

"Al di là degli aspetti agonistici - secondo Bini - giova rimarcare l'importanza che simili iniziative ricoprono sul piano sociale: lo sport si conferma infatti quale veicolo primario di inclusione, che si esplicita, nel caso del Friuli Venezia Giulia, anche per mezzo del coinvolgimento delle scuole, con attività in aula, sulle piste e in palestra che, negli anni, hanno avvicinato oltre 3.000 ragazzi alle discipline paralimpiche".

"La multidimensionalità delle ricadute di questo prestigioso evento - ha concluso Bini - è quindi motivo di orgoglio per l'intero territorio regionale, che una volta di più si conferma terreno fertile per iniziative ricche su un piano, prima ancora che sportivo, valoriale".

Non è la prima volta che l'Italia organizza e disputata le finali di Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico. Ma è la prima volta che la Fis ha affidato direttamente alla Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici l’organizzazione dell’evento. Una rappresentazione plastica del New Deal della Fisip, dopo il cambio ai vertici federali con l’elezione, a maggio 2022, di Paolo Tavian alla presidenza.

L’impegno di curare le finali di Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico, la Fisip lo sta portando avanti insieme all’Asd Sport X All – Hans Erlacher Team e alla Fondazione Cortina, i due Comitati organizzatori locali uniti dal claim “Da Sella Nevea a Cortina”. Uno sforzo operativo notevole sostenuto con grande disponibilità e fruttuosa collaborazione dalle due Regioni direttamente interessate, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto.

Saranno circa 300 i protagonisti/e (atleti, guide, tecnici e dirigenti) che a marzo arriveranno da tutto il mondo sulle montagne del Nordest. Dal 7 al 12 marzo sarà Sella Nevea e la temibile pista del Monte Canin a ospitare le discipline veloci (organizzazione Asd Sport X All). Il programma di Sella Nevea prevede martedì 7 e mercoledì 8 marzo le prove di Discesa Libera; giovedì 9 marzo la discesa libera, venerdì 10 marzo discesa libera e domenica 12 marzo il Super G.

I partecipanti si trasferiranno poi a Cortina d’Ampezzo dove, dal 14 al 17 marzo, la celebra pista delle Tofane accoglierà le competizioni delle discipline tecniche (organizzazione Fondazione Cortina).

Ai cancelletti di partenza ci saranno tutti i migliori interpreti dello sci alpino paralimpico internazionale, ammirati ai recenti Campionati Mondiali di Espot, in Spagna. Dai gemelli austriaci di platino Johannes, Veronika e Barbara Aigner, nati insieme e tutti ipovedenti in un parto trigemino meno di 18 anni fa, ma già con chili di metallo pregiato nelle bacheche e candidati seriamente a portare a casa anche tanto cristallo da queste finali, al norvegese Jesper Pedersen (Sitting), alla slovacca Alexandra Rexova (Vision Impaired), tanto per fare solo qualche nome.

L’Italia si presenterà al gran completo, schierando tutta la squadra che a Espot, per la prima volta nella sua giovane storia, ha vinto il medagliere assoluto dei Mondiali con 5 ori, 5 argenti e 2 bronzi. In campo femminile saranno della partita, tra le Vision Impaired, Chiara Mazzel (reduce dal tris d’ori iridato) e la portacolori Fvg Martina Vozza (tesserata proprio per l’Asd Sport X All). Tra gli uomini, a guidare il clan azzurro, ci saranno il pluricampione paralimpico Giacomo Bertagnolli (categoria Vision Impaired) e Renè De Silvestro (categoria Sitting) affiancati da Federico Pelizzari e Davide Bendotti (entrambi al via tra gli Standing), pronti a recitare un ruolo da protagonisti.

“In prima battuta queste finali erano destinate a Sella Nevea e Kranjska Gora, ma abbiamo chiesto agli amici sloveni di fare un passo indietro per poter fare entrare in pista, è proprio il caso di dire, Cortina d’Ampezzo. C’è un perché. Cortina fra tre anni ospiterà le Paralimpiadi invernali e in questa prospettiva ha necessità d'iniziare a lavorare sull’eliminazione delle barriere architettoniche, ma soprattutto mentali, per poter ricevere adeguatamente in futuro gli atleti paralimpici e anche i turisti disabili. Per fare ciò bisogna iniziare prima possibile e creare tante opportunità per dare agli organizzatori la possibilità di fare esperienza diretta sul campo”, ha ricordato il presidente Tavian.

Sulla Pista del Canin, la più alta del Friuli Venezia Giulia, lunga circa due chilometri e mezzo, grazie al personale di pista PromoTurismoFvg e ai numerosi volontari, gli atleti potranno godersi giornate di gara su piste preparate alla perfezione con un’accoglienza in parterre a cura del gruppo Sport X All.

Che non si tratti solo di missione ma di azione quotidiana ne sono testimoni tre progetti che ad oggi hanno riscontrato molto successo: progetto scuole, volontari e coinvolgimento del tessuto territoriale. L’inclusività non è un concetto che si può trasmettere solo didatticamente ma è vivendo in prima persona le situazioni che si riesce a comprendere fino in fondo questo valore.