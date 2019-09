A Spilimbergo la Regional Cup

Oggi al palabocce di Spilimbergo, si svolgerà la fase nazionale della Regional Cup di categoria C. Saranno otto le squadre a prendere parte alla manifestazione tra cui le due pordenonesi Sacilese e Sanmartinese. La competizione inizia alle 8.30 con la fase eliminatoria e termina alle 21 con la finale. Ogni turno di gioco prevede l’individuale, la coppia e la terna, con sei giocatori sempre in campo. Grazie alle 12 corsie spilimberghesi, giocano tutti sullo stesso campo. Il sorteggio ha dato questi abbinamenti: Le Carreau (AO)-Crivellese (TO), Sacilese-Chiappa (SP), Sanmartinese-Vibonese (VV), Canova (TN)-Camogli (GE). Direttore di gara Giuseppe Bet.

In altre sedi e con la stessa formula, altre squadre friulane sono in gara: a Pont Saint Martin il Buttrio rosa per la Coppa Italia categoria A femminile; a Riva del Garda il Chiasielis per la Regional Cup femminile; a Savona il Cussignacco per la Regional Cup categoria B; a Noventa di Piave il Violis-Maniago per la Regional Cup categoria D.

RISULTATI. Domenica a Lignano Sabbiadoro, si è concluso il Master nazionale giovanile Under 25 riservato ai top 16 d’Italia, con il successo dello spilimberghese Alex Zoia.

Domenica a Fiume Veneto, il 50esimo Gran Premio Fortitudo è sfuggito dalle mani dei padroni di casa Remo Canzian e Paolo Musso; in finale hanno ceduto per 3-11 contro Maurizio Cisotto e Gianni Segatto (Saranese).

Sabato a Cerneglons, nella gara promozionale a coppie di petanque ha vinto il tandem Houcine-Ferrari (Team Modena) prevalendo in finale contro Bertoni-Bertoni (Buttrio).

TELEVISIONE. Martedì 17 settembre alle 21, le bocce friulane saranno in tv, protagoniste a Lo Scrigno su Telefriuli. Un’occasione per raccontare la storia e l’evoluzione di questo sport, mettendo in risalto l’attività che viene svolta e i campioni della nostra regione.

APPUNTAMENTI. Domani a Campolonghetto, dalle 8.30, si gioca la gara triveneta a coppie BD.