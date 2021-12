A Talmassons arriva Jessica Panucci

Arriva da Crotone Jessica Panucci, schiacciatrice classe 1992 di 180 centimetri. Si tratta del tassello che mancava alla Cda da inizio campionato per completare la rosa. Giocatrice di esperienza, ha esordito in A2 con Olbia, per poi passare a Baronissi dove incrocia Leo Barbieri e a Cutrofiano. Quest'anno dopo aver giocato la prima parte di campionato con i gradi di capitano a Marsala nel girone A di A2, sceglie per la prima volta di fare un'esperienza in una A2 del nord.

"Sono molto felice e ringrazio la società per questa occasione”, sono le prime parole di Panucci. “Conosco molto bene lo staff, perché ho lavorato con loro due anni fa a Baronissi. Mi hanno parlato molto bene della dirigenza e non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne e dare una mano alle ragazze nel raggiungimento degli obiettivi di squadra".

"Sicuramente l'arrivo di Panucci ci darà una grossa mano nella gestione di questa ultima parte di campionato”, analizza il ds Gianni De Paoli. “Era una necessità che sentivamo nello staff e nella squadra che troppe volte è stata chiamata agli straordinari con grande dispendio di energie. Con lei sarà più facile gestire anche i piccoli acciacchi che diverse giocatrici si stanno portando dietro da inizio campionato”.

"Penso sia la persona giusta al momento giusto”, è la presentazione di coach Barbieri. “Jessica l'ho allenata a Baronissi dove ho potuto apprezzarne sia i valori tecnici sia quelli come persona. Ora direi che possiamo affrontare con molta più tranquillità un finale di stagione che speriamo possa regalare a noi e alla società le soddisfazioni che ci meritiamo”.