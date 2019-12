A Talmassons arriva la capolista San Marignano

Dopo l’ennesima dimostrazione di carattere delle ragazze di coach Ettore Guidetti, capaci di espugnare il fortino del Cuore di Mamma Cutrufiano, Talmassons ospita la capolista San Marignano.

Il ds Gianni De Paoli presenta così il match, in programma domenica 8 alle 17: “Una partita dove non abbiamo niente da perdere contro una squadra pronta per il salto in A1. Secondo me dobbiamo giocare con questo spirito e con un pò di spregiudicatezza e coraggio. All’andata siamo stati capaci di portarci a casa un set e penso che Guidetti preparerà la gara su questo e sui pochi punti deboli degli avversari. Fondamentale sarà il sostegno del pubblico che mai come in questa occasione invito a venire al Palazzetto per una partita che sarà sicuramente spettacolare".

“La settimana di lavoro dopo la trasferta di Cutrofiano sta andando bene, la vittoria sudata ha reso l’ambiente ancora più positivo", gli fa eco coach Guidetti. "Ovviamente siamo consapevoli di giocare contro i primi in classifica finora imbattuti, ma siamo giovani e un pò matti e proveremo a fare una bella gara”.