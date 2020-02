A Talmassons passa Macerata 0-3

Niente da fare per la Cda Talmassons, costretta a cedere per 0-3 contro Macerata. Una prestazione non all'altezza per le friulane, sicuramente troppo arrendevoli. Una falsa partenza che complica il percorso delle ragazze di Guidetti nella corsa per la salvezza.

CRONACA: La Cda parte con Stocco al palleggio, Smirnova opposto, bande Gomiero e Joly, centri Nardini e Ceron con i liberi Ponte e Cerruto in solita alternanza. Inizio di gara con qualche errore in difesa e ricezione e mister Guidetti è costretto a chiamare prematuramente il primo time-out sull'1-4. Gran muro di Stocco e le friulane recuperano e si porta in vantaggio 6 a 5. Timeout chiamato da Paniconi sul 10 a 7. Ottima ricezione di Ponte che permette a Stocco di giocare un primo tempo con Ceron che conclude sul 13 a 9. Talmassons molto brava a muro si porta sul 15-12. Joly e Nardini non sbagliano in attacco e il punteggio è 17 a 14. Macerata recupera e Guidetti chiama il secondo timeout sul 18 a 19. Invasione di Stocco ed errore in battuta di Gomiero per il 22 a 24. Attacco di Smirnova 23 a 24 e timeout chiamato da Macetata. Joly molto positiva in attacco 26 a 27. Invasione di Stocco e la Cda perde il primo set 26 a 28.

Si parte con la solita formazione nel secondo set. Partenza molto equilibrata si gioca punto a punto. Talmassons allunga grazie a due attacchi di Gomiero e a un ace di Stocco (7 a 4). Grande scambio di gioco conquistato dalla Cda seguito da un ace di Joly 12 a 9 il punteggio. Timeout chiamato da Guidetti, dopo il recupero di Macerata, sul 13 a 15. Le friulane soffrono e Macerata si porta in vantaggio di quattro punti (17 a 21). Timeout chiamato da Guidetti sul 17 a 23. Entra Barbazeni al posto di Nardini ma non serve perché le ospiti chiudono il secondo set 18 a 25.

Il terzo set si parte con la solita formazione unico cambio di mister Guidetti è di Barbazeni al posto di Nardini. Timeout di Guidetti sull'1 a 5 per Macerata. La Cda soffre in difesa (4 a 10). Entra Poser al posto di Joly sul 5 a 12. Timeout chiamato da mister Guidetti sul 5 a 13. Le friulane sbagliano troppo e Macerata è in vantaggio 10 a 20 il punteggio. Doppio cambio: entrano Cristante e Petruzziello per Smirnova e Stocco. Errore di Ceron in battuta che regala il punto a Macerata e anche il set. La partita si chiude 0 a 3 per la squadra di Macerata.

Cda Talmassons - Roana Cbf H.R. Macerata 0-3 (26-28, 18-25, 16-25)

Cda Talmassons: Irina Smirnova, Joly Jessica, Petruzziello Carlotta, Ceron Sara, Cristante Sharon, Nardini Daniela, Barbanzeni Karin, Gomiero Irene (K), Stocco Martina, Poser Aurora, Pagotto Sofia, Cerruto Francesca (L2) e Ponte Genni (L1). 1° Allenatore: Guidetti Ettore e 2° Allenatore: Tonelli Filippo.

Roana Cbf H.R. Macerata: Taborelli Veronica, Pomili Valentina, Martinelli melissa, Spitoni Beatrice, Lancellotti Elisa, Giubilato Morgana, Mazzon Giorgia, Peretti Ilenia, Pericati Ylenia (L), Rita Elisa, Nonnati Federica e Tajè Sara. 1° Allenatore: Paniconi Luca e 2° Allenatore: Carancini Michele.

Arbitri: Stefano Nava e Michele Marconi.