A Talmassons vittoria del Cus Torino

Ancora un doppio appuntamento ravvicinato per la Cda, impegnata nel weekend nel 'bis' con il Cus Torino. La prima sfida? Premia le ospiti, che s'impongono per 0-3 sul parquet di Talmassons.

Domani alle 16, le friulane avranno subito la possibilità di riscatto contro le piemontesi, oggi perfette in tutti i fondamentali.

La Cda parte con Vallicelli in regia, capitan Tirozzi e Dalla Rosa in banda, Cutura opposto, Barbazeni e Mazzoleni al centro con Ponte e Norgini in alternanza nel ruolo di libero. Inizio di gara piacevole, equilibrato e con buone difese (7 pari). Qualche incertezza in ricezione e primo break per le ospiti 7-9. Tirozzi in attacco riporta in parità Talmassons (11 a 11). Avanti 14 a 13 entra Pagotto in battuta per Barbazeni. Un muro di Barbazeni segna il 20 pari e primo time out per il Cus Torino. Ancora lei e un ace di Tirozzi segnano il 22 a 21; secondo time out per le torinesi. Primo tempo di Barbazeni e diagonale di Cutura 24 a 22. Avanti 24 a 23 Barbieri chiama il primo timeout. Entra Nardini per Mazzoleni. Finale di set incandescente con il Cus più lucido che si aggiudica il set per 25-27.

Sestetto iniziale per Talmassons a inizio secondo set. Sulle ali dell’entusiasmo le giovani cussine partono forte (3-6). Entrambe le squadre si esaltano in difesa e Tirozzi porta il punteggio sul 6 pari. Un paio di errori costringono la Cda a inseguire (7-10) e Barbieri al primo time out. Talmassons fatica in attacco e, dopo un muro delle ospiti, sul 10-14 secondo time out friulano. Sotto 11-17 entra Bartesaghi per Dalla Rosa. Talmassons continua a sbagliare in attacco (12-19). Un set da dimenticare per le ragazze di Barbieri si chiude su un altro errore sul 17-25.

Terzo set con Dalla Rosa di nuovo in campo. Parte decisa la Cda 3 a 0. Le ospiti non si fanno intimidire e pareggiano i conti (3 pari). Sotto 4-5, entra Bartesaghi per Cutura. Sul 4-7 Barbieri chiama il primo timeout. La difesa cussina fa la differenza (6-12) e secondo time out per Talmassons. Sotto 14-19, entra Pagotto in battuta per Barbazeni. Una Cda stanca forse più psicologicamente che fisicamente non riesce a recuperare e la gara si chiude sul 20-25.

Barricalla CUS Torino vs CDA Talmassons 3-0 (27-25, 25-17, 25 20)

Barricalla CUS Torino: Voschi, Bertone, Sainz, Torrese (L), Gamba (L), Severin, Sironi, Rimoldi, Battle, Pinto, Venturini e Mabilo. Allenatore: Chiappafreddo Mauro e Vice: Bonessa Fulvio

CDA Talmassons: Barbazeni Karin, Norgini Maria Chiara (L2), Della Rosa Francesca, Nardini Daniela, Mazzoleni Monica, Vallicelli Cecilia, Rossan Elena, Feruglio Rebecca, Cutura Hana, Pagotto Sofia, Ponte Genni (L1), Bartesaghi Giulia e Tirozzi Valentina (K). Allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano

Arbitri: Proietti Deborah e Cruccolini Beatrice