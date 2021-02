A Tarvisio arrivano i campioni della tavola

Ancora allenamenti degli azzurri sulle piste del Friuli Venezia Giulia: dopo le punte dello sci nostrano Federica Brignone e Marta Bassino sullo Zoncolan il 12 febbraio e diverse nazionali straniere dello sci, maschile e femminile, alternatesi sulle piste di Tarvisio lo scorso gennaio, è la volta dello snowboard con i campioni della tavola.

Dal 25 al 27 febbraio l’Italia dello snowboard sarà infatti sulle piste della località montana del Friuli Venezia Giulia con i super atleti in preparazione dei Mondiali di snowboard di Rogla (Slovenia) in programma l’1 e 2 marzo.

La tre giorni vedrà sette atleti della squadra più forte al mondo capitanata da Ronald Fischnaller – già salito sul gradino più alto del podio lo scorso anno per la coppa del mondo – allenarsi e affinare la preparazione tra i pali di Tarvisio, in vista della Snowboard World Cup 2021. Dopo la prima fase di cross a Idre Fjäll in Svezia, la seconda di slalom parallelo e gigante parallelo si terrà in Slovenia proprio a inizio marzo, mentre per la terza, dal 10 al 16 marzo, gli atleti voleranno ad Aspen, negli Stati Uniti, per le manche finali di halfpipe, slopestyle e big air.

Tarvisio è stata scelta per gli allenamenti dei campioni azzurri soprattutto per lo stato delle piste, con tracciati all’altezza delle aspettative degli atleti anche di questa disciplina che sta prendendo sempre più piede, che continuano a prediligere le località montane della regione proprio per l’eccellenza e la qualità dei percorsi e l’attenzione e il rispetto dei protocolli sanitari.