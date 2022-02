A Tarvisio conto alla rovescia per il Lussarissimo

Francia, Germania, Austria e Slovenia, oltre ovviamente a tanta Italia: continuano ad arrivare numerose anche da oltreconfine le iscrizioni al Lussarissimo 2022, il gigante parallelo più affascinante d’Europa in programma sabato 19 febbraio alle 19.45 in una Tarvisio innevata di fresco.

Cinquanta porte disposte nella parte finale della Di Prampero per un'emozione infinita, resa quest’anno ancora più suggestiva dalla versione in notturna. Gli organizzatori tengono le bocche cucite sui numeri, ma si sbilanciano nel dire di essere vicini a un obiettivo numerico generale davvero sostanzioso, con iniziative che affascineranno e coinvolgeranno davvero tutti.

Il Lussarissimo, il cui ritorno dopo quattro anni si conferma quindi quanto mai atteso, sarà in realtà più che un evento, dato che si tratterà di un intero fine settimana di sport e divertimento, da venerdì 18 a domenica 20. Ad aprire il weekend sarà appunto venerdì 18 una ciaspolata in notturna, la Moonwalkers, per comode stradine e boschi incantati, con partenza alle 19 dalla funivia per il Lussari. E domenica 20, dopo le emozioni dello sci alpino, ci sarà spazio anche per i runner più esperti con la prima edizione della Tarvisio Half Marathon, 21km spettacolari e adrenalinici fino alla cima del Lussari. Ma non finisce qui, perchè ai piedi della Di Prampero andrà in scena sempre domenica 20 un Torneo di Snow Tennis, ovvero la divertentissima versione invernale del beach tennis.

Lussarissimo è organizzato dalla Smilevents Aps Sd di Gorizia, che si avvale della collaborazione dello Sci Club Monte Canin di Udine e dell’Asd S1 di Trieste, grazie al fondamentale supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Tarvisio e di Promoturismo Fvg. Tutti i dettagli sugli eventi e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito: www.lussarissimo.it.

Il programma

Venerdì 18 febbraio, alle 19, Moonwalkers aprirà il weekend di sport e divertimento. Cinque chilometri da affrontare al chiaro di luna con le ciaspole o i ramponcini, senza gara nè classifiche. A vincere saranno le emozioni vissute dai partecipanti attraverso questo un affascinante percorso, in cui gli istruttori della Valcanale saranno presenti per accompagnare dall’inizio alla fine tutti gli iscritti.

La serata di sabato 19 si preannuncia intensa e spettacolare: alle 19.45 andrà in scena il Lussarissimo, sulla pista Di Prampero illuminata, grazie al supporto altamente professionale dello Sci Club Monte Canin del presidente Tancredi Mestre. Il ritorno del Lussarissimo sarà suggellato da un montepremi davvero ricco, con un pacco gara originale e vario e tantissimi riconoscimenti per i partecipanti, come quelli in denaro per i migliori in classica e l’indimenticabile medaglia di partecipazione. Premi importanti saranno assegnati non solo ai migliori, ma anche al 50esimo, 100esimo e 150esimo tempo assoluto. Sono in palio molti materiali tecnici, soggiorni e premi enogastronomici.

Domenica 20 febbraio sarà la volta di un evento impegnativo e affascinante come la Tarvisio Snow Half Marathon, 21 km con 1300 metri di dislivello, da Tarvisio verso Valbruna, correndo nella spettacolare Val Saisera, verso il Gruppo del Montasio per poi salire sul Monte Lussari attraversando la foresta di Valbruna. Un ristoro in cima Lussari e giù di corsa dal sentiero del Pellegrino fino alla linea di arrivo. Chi sceglierà di partecipare alla non competitiva, potrà decidere se affrontare il percorso completo oppure tornare alla partenza seguendo un percorso pianeggiante e con un minor impegno fisico, di circa 17 km e 550 metri di dislivello. Una corsa intensa, organizzata con partenza alle 10 dalla S1 di Trieste, specializzata in gare e corse a lunga percorrenza. Il percorso sarà impegnativo e adatto ai runners, ma anche ai camminatori appassionati della montagna. Sempre domenica, ai piedi della Di Prampero, sarà proposto un Torneo di Snow Tennis, gioco intuitivo e divertente ideato dall’istruttore di tennis triestino Riccardo Riosa.