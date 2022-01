A Tarvisio il Grand Prix Italia Fis

Dopo la discesa libera di ieri, si è disputata oggi a Tarvisio la prima gara di Super-G del circuito Grand Prix Italia Fis di sci alpino maschile che ha fatto tappa anche in Friuli Venezia Giulia in cui 109 atleti provenienti da oltre 20 Paesi si sono sfidati lungo la storica Di Prampero per ottenere il podio.

Nello specifico:

CATEGORIA SENIOR

1. Johan Hagberg - Svezia - 1.07.53

2. Marco Abbruzzese - Italia - 1.07.71

3. Joan Verdu - Andorra - 1.07.85

CATEGORIA GIOVANI

1. Gregorio Bernardi - Italia - 1.07.86

2. Maximilian Ranzi - Italia - 1.07.99

3. Max Perathoner - Italia - 1.08.63

CATEGORIA ASPIRANTI

1. Gregorio Bernardi - Italia - 1.07.86

2. Filippo Sambugaro - Italia - 1.10.05

3. Alessandro Bertagnolli - Italia - 1.10.12

Il Grand Prix Italia è il massimo circuito nazionale e attrae a ogni tappa tutti i migliori giovani talenti in quanto la sua classifica finale qualifica gli atleti per l'ingresso nella squadra nazionale della prossima stagione.

Appuntamento a domani, giovedì 20 gennaio, sempre alle 10.30, per la seconda gara di Super-G con diretta Facebook sulla pagina dello Sci Cai XXX Ottobre, lo storico sodalizio triestino che ha visto assegnato il ruolo di organizzatore dell'evento.

Un importante ringraziamento inoltre per il supporto va a PromoTurismoFvg e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, oltre che agli sponsor C.M.G. Srl, Il Pane Quotidiano Srl, Several Insurance Broker e Sorelle Ramonda.

Le gare si tengono a porte chiuse nel rispetto della normativa anti-Covid.