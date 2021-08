A Tarvisio il primo test stagionale per l’Apu

Penultimo giorno di preparazione a Tarvisio per l’Apu che domani (martedì 31 agosto) in serata rientrerà a Udine. Prima di mettersi in viaggio, la formazione bianconera scenderà in campo alle 18 al palazzetto dello sport della Valcanale per il primo test stagionale contro Basket Mestre 1958, formazione che milita nel girone B di Serie B e nelle cui file milita l’ex bianconero Mauro Pinton. Sarà consentito l’accesso all’impianto a 130 spettatori, muniti di Green Pass (ingresso gratuito), a partire dalle 17.30.

Mercoledì pomeriggio, poi, Udine riprenderà la preparazione al PalaCarnera dove venerdì e sabato si disputerà la quinta edizione del Memorial Piera Pajetta. La prima gara della formazione di Matteo Boniciolli è in programma venerdì alle 18.30. Prevendita attiva attraverso il circuito VivaTicket (online e nelle rivendite autorizzate).