A Tarvisio la penultima tappa del Campionato di Skateboard Fvg

A Tarvisio è tutto pronto per la penultima tappa del Campionato regionale di Skateboard prevista per questo fine settimana. La gara, organizzata dalla neo costituita Klan del Bosco Asd, con il patrocinio del Comune di Tarvisio e il supporto di Asd Skate School Trieste, Asd Thank You Skateboarding di Lignano, Polisportiva Codroipo e Asd Wheel Be Fun di Trieste, si svilupperà nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 luglio al Forest Park-Skatepark di Tarvisio.

“Nonostante le tempistiche decisamente ristrette siamo riusciti a organizzare la tappa e di questo siamo davvero contenti”, dice Nicol Cracogna presidente della neonata Klan Del Bosco, l’associazione che ha recentemente preso in gestione lo Skatepark di Tarvisio. “Indubbiamente il supporto ricevuto dal Comune e da diverse attività della valle è stato di grande aiuto e ci ha permesso di raggiungere gli obiettivi nei tempi giusti”.

“A Tarvisio possiamo contare su un park unico nel suo genere: incastonato nella montagna, realizzato su ben tre terrazzamenti, vanta strutture appena rinnovate” prosegue Cracogna, “Per quanto riguarda il futuro, la nostra Associazione ha diverse idee. Sicuramente prevediamo di organizzare corsi di skateboard per i ragazzi del Tarvisiano, ma abbiamo in programma anche aperture serali e l’organizzazione di qualche festa per stare insieme!”.

Per quanto riguarda il Campionato, invece, il weekend si preannuncia ricco di eventi: sabato 16 il park sarà aperto e skateabile per l’intera giornata. Dalle 17.30 è prevista l’apertura dei chioschi con la musica di Dj Roccosax e Dj Noir Selecta; alle 20 ci sarà l’atteso Best Trick con ben tre premi finali, mentre alle 210 avrà inizio un evento Rap con sette Show e Freestyle.

Domenica 17 dalle 9 gli atleti, già precedentemente registrati alla tappa di Campionato regionale potranno accreditarsi, mentre le gare avranno inizio alle 12. Nell’arco della giornata l’intrattenimento musicale sarà a cura di Dj Cic1 e chioschi food & beverage saranno messi a disposizione per il ristoro del pubblico e degli atleti.