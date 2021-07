A Tarvisio prova di forza di Anna Turati

Primi match del tabellone principale alla Città di Tarvisio Tennis Cup. La seconda giornata del torneo internazionale femminile, inserito nel circuito professionistico Itf e dotato di montepremi di 25.000 dollari, entra sempre più nel vivo. Bella prova di Anna Turati: la brianzola, numero 599 del ranking internazionale, esclude la quarta testa di serie, la lussemburghese Eleonora Molinaro (la cui famiglia è originaria di Forgaria nel Friuli), con un 6-3, 6-1 all'insegna della solidità.

Sfiora l'impresa, invece, l'altra azzurra Sofia Rocchetti, a Tarvisio grazie a una wild card: opposta alla sesta testa di serie, la lettone Diana Marcinkevica, vola subito sul 5-1, salvo farsi recuperare sul 5-5 e poi imporsi al tie-break, approfittando di un doppio fallo dell'avversaria. Poi, però, la numero 307 sale in cattedra e finisce per portare a casa la vittoria con un duplice 6-2. Parte con il piede giusto anche la cilena Barbara Gatica, che non lascia scampo alla croata Nika Radisic: il 6-3, 6-0 finale non lascia adito a dubbi.

Si è completato anche il tabellone secondario. Manca Pislak, vincitrice a Tarvisio nel 2016, accede al main draw: la slovena, pur complicandosi la vita nel secondo set quando si è fatta rimontare da 5-1, regola la slovacca Anika Jaskova in due parziali e può continuare a coltivare il suo sogno. La sorpresa arriva dall'uscita della prima testa di serie delle qualificazioni, Jessie Aney: la statunitense comincia bene, con le variazioni in slice e il rovescio a una mano che si rivelano incisivi, ma un passo alla volta la slovacca Timea Juroskova prende le misure e si aggiudica il primo parziale vincendo 5 game di fila. La reazione dell'americana la porta a vincere il secondo set, ma al match tie-break la Juroskova riprende il controllo del match e, nonostante il tentativo di recupero della rivale, trionfa per 10-8. Approda al tabellone principale anche Federica Arcidiacono, che con un secco 6-2, 6-0 non lascia chance, nel derby azzurro, ad Anastasia Piangerelli. Prosegue pure l'avventura di Andrea Agostina Farulla Di Palma: dopo il kappaò nel parziale d'apertura, alza il livello del gioco ed estromette la slovacca Romana Cisovska.

Nel pomeriggio, è salita in Valcanale anche l'assessore regionale a Cultura e Sport, Tiziana Gibelli, che si è complimentata con il sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette, e con il presidente dell'Asd Tennis Club Tarvisio, Giuseppe Montanaro, per la brillante organizzazione della kermesse.

Domani, dalle 9, via alla terza giornata del tabellone principale, con la conclusione dei match validi per il primo turno. Ancora una volta, visto il maltempo previsto nel pomeriggio, alcune gare saranno disputate a Thörl Maglern per dribblare gli eventuali temporali che potrebbero scatenarsi nel pomeriggio. La Città di Tarvisio Cup, intanto, continua a regalare emozioni.

RISULTATI SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONI

Timea JARUSKOVA (SVK, 11) batte Jessie ANEY (USA, 1) 6-3, 4-6, 10-8

Federica ARCIDIACONO (ITA, 2) batte Anastasia PIANGERELLI (ITA, 13) 6-2, 6-0

Dia EVTIMOVA (BUL, 5) batte Silvia AMBROSIO (GER, 10) 6-3, 3-6, 10-5

Caijsa Wilda HENNEMANN (SWE, 3) batte Elisa Cesarina VINCENTI (ITA) 6-1, 6-1

Andrea Agostina FARULLA DI PALMA (ITA, 14) batte Romana CISOVSKA (SVK, 7) 2-6, 6-1, 10-3

Ashley LAHEY (USA, 9) batte Alana PARNABY (AUS, 6) 6-4, 6-3

Fiona GANZ (SUI, 8) batte Rebeca PEREIRA (BRA, 12) 6-4, 1-6, 10-7

Manca PISLAK (SLO, 4) batte Anika JASKOVA (SVK, 15) 6-1, 7-5

RISULTATI PRIMO TURNO TABELLONE PRINCIPALE

Anna TURATI (ITA) batte Eleonora MOLINARO (LUX, 4) 6-3, 6-1

Barbara GATICA (CHI) batte Nika RADISIC (SLO) 6-3, 6-0

Diana MARCINKEVICA (LAT, 6) batte Sofia ROCCHETTI (ITA) 6-7 (3), 6-2, 6-2