A Tarvisio sale l'attesa per il Lussarissimo

Il suo ritorno dopo quattro anni nel 2022 è stato un grandissimo successo, con oltre 600 partecipanti ai vari appuntamenti, di cui molti da Austria e Slovenia, e un forte entusiasmo. Ma nel 2023 il Lussarissimo ha tutti i numeri per superare se stesso: l’appuntamento con la 15esima edizione del gigante parallelo più affascinante d’Europa sulla pista Di Prampero a Tarvisio è per sabato 11 febbraio, al culmine di un fine settimana che si preannuncia ricco di emozioni e di appuntamenti.

In cabina di regia c’è ancora una volta la Smilevents Apssd di Gorizia insieme allo Sci Club Monte Canin, con il supporto di PromoturismoFvg, Regione, Comune di Tarvisio e Consorzio Bim-Drava. Gli eventi, da venerdì 10 febbraio a domenica 12, vedono la formula collaudata arricchita da tante novità che coinvolgeranno gli amanti degli sport sulla neve, con un’attenzione particolare per le famiglie e i più giovani, anche con una gara riservata alle promesse dello sci di domani.

Le iscrizioni, a un costo ridotto entro il 31 dicembre, possono essere effettuate tramite il sito www.lussarissimo.it o su https://www.eventbrite.com/.

Il programma. Anche nella sua edizione 2023 il Lussarissimo sarà quindi una vera e propria festa della montagna, con un programma in grado di affascinare sia i neofiti che gli sciatori più esperti, consultabile sul sito www.lussarissimo.it. Ai piedi della Di Prampero sarà allestito lo Snow Village, una tensostruttura riscaldata che farà da quartier generale per la tre giorni di sport e divertimento e che accoglierà anche i festeggiamenti successivi a ogni appuntamento.

Si comincerà appunto venerdì 10 febbraio alle 19 con Moonwalkers, la ciaspolata al chiaro di luna in una versione ancora più suggestiva di quella dello scorso anno. Cinque chilometri da affrontare con le ciaspole o i ramponcini, senza gara nè classifiche. Nell’affascinante percorso, con un minimo dislivello, gli istruttori della Valcanale saranno presenti per accompagnare dall’inizio alla fine gli iscritti. Per tutti ci sarà un pacco gara e il Pasta Party finale. L’iscrizione costerà 12 euro entro il 31 dicembre, 15 euro dal primo gennaio. Inoltre venerdì sera la pista Di Prampero sarà aperta straordinariamente per consentire di testare le novità delle migliori marche di sci della prossima stagione sciistica, grazie alla presenza del pool Italia, ovvero delle aziende partner della nazionale italiana di sci.

Sabato 11 lo Slalom Gigante FISI per Giovani, Senior e Master, chiamato non a caso Aspettando il Lussarissimo, scandirà la mattinata, dalle 9 in poi. Anche per i partecipanti a questa gara ci sarà il Pasta Party. Con la partenza della prima coppia di sciatori alle 20, nella magica atmosfera della Di Prampero illuminata sarà disputato il Lussarissimo Classic gigante parallelo in notturna, a partire dall’intermedia a un’altezza di 1.350 metri e un dislivello di 500 metri, con 50 porte.

Il supporto tecnico altamente professionale sarà garantito dallo Sci Club Monte Canin. Grazie al coinvolgimento di tanti sponsor privati il montepremi sarà quanto mai ricco, con un pacco gara originale e vario e tantissimi riconoscimenti per i partecipanti, come quelli in denaro per i migliori in classica. Premi importanti saranno assegnati non solo ai migliori, ma anche al 50esimo, 100esimo e 150esimo tempo assoluto. Sono in palio molti materiali tecnici, soggiorni e premi enogastronomici, anche a estrazione. La gara sarà seguita dal Pasta Party e dalla festa nella tensostruttura riscaldata. L’iscrizione al Lussarissimo Classic costerà 35 euro entro il 31 dicembre, 40 euro dal primo gennaio. Inoltre se un genitore partecipa al Lussarissimo Classic, il figlio può gareggiare gratuitamente nel Lussarissimo Young. Sarà infatti stilata una classifica per le famiglie sommando i due tempi.

Domenica 12 il gran finale del fine settimana sarà rappresentato da una novità, il Lussarissimo Young Gigante Parallelo, riservato agli sciatori più giovani. La gara sarà ospitata dalla pista D, con partenza della prima coppia di concorrenti alle 9. Anche in questo caso non mancherà il Pasta Party, insieme all’estrazione di premi. L’iscrizione costerà 15 euro. Immancabile il torneo di Snow Tennis, dalle 9.30 alle 15, frutto dell’intuizione del maestro di tennis triestino Riccardo Riosa.