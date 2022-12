A Tarvisio sale l'attesa per lo Snow Rugby

Il weekend del 14 e 15 gennaio 2023 la neve di Tarvisio tornerà a essere a tinte ovali: il torneo di rugby a cinque sulla neve più grande d'Europa, infatti, ritornerà a essere protagonista sulla base della pista Di Prampero a Camporosso. Questa edizione sarà diversa, ancora più completa. Sulla neve tarvisiana, infatti, scenderà in campo anche il rugby inclusivo: gli Elefanti Volanti sono una realtà ovale affiliata alla Federazione Italiana di Rugby League, una squadra costituita da facilitatori, persone con fragilità che vuole provare ad essere protagonista nella kermesse ovale tarvisiana.

"Abbiamo voluto questa partnership perché il rugby, da sempre, guarda e coinvolge tutti - commenta Alberto Stentardo, ideatore dello Snow Rugby e presidente dell'Alp Rugby Tarvisio - vogliamo dare l'opportunità ai più di divertirsi al nostro torneo".

Le iscrizioni, intanto, continuano ad arrivare: 35 le squadre seniores iscritte, tra torneo maschile e femminile. L'internazionalita' dell'evento, in ogni caso, rappresenta sempre il vero valore aggiunto: per questa edizione, infatti, la nazione più lontana è rappresentata dall'Iran, ma ci saranno squadre provenienti anche da Germania, Austria, Slovenia, Croazia, Serbia, Belgio e, chiaramente, Italia.

"In Europa abbiamo un seguito importante e questo è un aspetto per noi decisivo - continua Stentardo - in Italia, invece, abbiamo stretto rapporti costruttivi con UISP (Unione Italiana Sport per tutti) e FIRL (Federazione Italiana Rugby League) e speriamo di svilupparli nella maniera più strutturata possibile".

Grande novità per L'edizione 2023 è l'apertura verso il rugby giovanile, ci sarà una dimostrazione U15 e, da segnalare, il ritorno della categoria Old.

"Diciamo che giovanile e old erano due categorie che da un paio d'anni ci contattavano - conclude Alberto Stentardo - così abbiamo deciso di ampliare la nostra offerta, cercando di coinvolgerli nel miglior modo possibile. Quello che è certo è che per il 2023 proporremo un'edizione sempre più completa e ovalmente a 360°".

Info www.snowrugby.com