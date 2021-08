A Tarvisio scatta l’Alpe Adria Ultra Trail

Il 14 e il 15 agosto scatta la prima edizione dell’Alpe Adria Ultra Trail, che richiamerà nel Tarvisiano appassionati di corsa in montagna, pronti a sfidarsi sulle distanze da 25, 63 e 137 chilometri.

Il cuore della manifestazione sarà Tarvisio, punto di partenza e di arrivo delle tre gare e luogo che incarna perfettamente lo spirito dell’intero cammino dell’Alpe Adria, ovvero la vicinanza e la comunione fra i tre Paesi che lo attraversano: Italia, Austria e Slovenia. E l’unicità di questi territori sarà fatta scoprire ai concorrenti anche attraverso i prodotti tipici, protagonisti dei pacchi gara e del villaggio gara, aperto a degustazioni.

“Ancora una volta il Friuli Venezia Giulia si dimostra terra dedicata allo sport e dalla vocazione internazionale grazie all’organizzazione di questa manifestazione che vedrà a Tarvisio, in cima alle nostre Alpi Giulie, al confine con Austria e Slovenia, la partecipazione all’evento di un forte gruppo di atleti", sottolinea l’assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini.



"Tre Paesi vicini e uniti in questa occasione dallo sport, sotto l’egida dell’Alpe Adria, che rappresenta per noi uno dei progetti più ambiziosi e al quale siamo più affezionati, simbolo della collaborazione, della sinergia e dell’amicizia che legano queste tre nazioni”.

“Il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di talenti ed eventi sportivi di livello nazionale e internazionale, grazie al grande lavoro che le nostre associazioni svolgono ogni giorno sul territorio. E’, quindi, con particolare piacere che porto il mio saluto a una nuova manifestazione sportiva che arricchirà il calendario regionale: la prima edizione dell’Alpe Adria Ultra Trail”, rileva l’assessore regionale allo sport Tiziana Gibelli. "Un evento rilevante non solo per i tanti atleti partecipanti e il pubblico di appassionati, ma anche per il suo potenziale contributo al rilancio di tutto il Tarvisiano. Ci tengo a fare un plauso all’Asd Sentierouno che, nonostante il difficile periodo segnato dalla pandemia, non si è arresa ed è riuscita a portare nella nostra regione un’altra kermesse sportiva di livello".

L’evento, realizzato grazie ai fondi Interreg Italia-Österreich e il sostegno di PromoTurismoFvg, è organizzato appunto dall’Asd Sentierouno con all’attivo sei edizioni del festival internazionale di trail-running La Corsa della Bora. “L’Alpe Adria Trail è già popolare e molto amato tra escursionisti e ciclisti. Con questo evento vogliamo farne scoprire la bellezza e le potenzialità a un altro segmento di sportivi, quello dei runner”, spiega l’organizzatore Tommaso de Mottoni. “Questa deve intendersi come un’edizione unica. Se il gradimento dei partecipanti confermerà la formula, l’obiettivo è quello di riproporla in un altro periodo dell’anno per destagionalizzare e promuovere il turismo dell’area, esattamente come abbiamo fatto con ‘La Corsa della Bora’ che si svolge i primi di gennaio a Trieste. Si svolgerà, quindi, a maggio, come era stato progettato al momento della sua ideazione, ma poi portata ad agosto causa Covid. In tarda primavera potrà, quindi, aiutare ad aprire e ad anticipare la stagione estiva”.

INIZIATIVE CORRELATE. Proteggi la foresta di Tarvisio, proteggi la lince. Un occhio particolare alla sostenibilità ambientale dell’evento sarà garantito grazie alla collaborazione con il WWF, presente per raccontare ai partecipanti, con un workshop mirato e con una postazione al villaggio di gara, il magico mondo della fauna alpina con il “progetto lince” che mira alla protezione di questa specie autoctona della foresta di Tarvisio.

L’Alpe Adria Ultra Trail sarà, inoltre, gara qualificante per il Mondiale di Plogging, la disciplina che prevede la raccolta di rifiuti durante la corsa. Chi sceglierà di aderire, dovrà raccogliere almeno un rifiuto ogni 10 chilometri di corsa. All’arrivo ne sarà calcolato il valore di CO2 corrispondente, incoronando chi avrà reso la sua corsa ancor più virtuosa, dando così il proprio contributo per salvaguardare e proteggere gli straordinari panorami attraversati e la fauna che li abita.

I PERCORSI. 25 chilometri: un anello da 1.970 metri di dislivello positivo, con partenza e arrivo al Villaggio Alpe Adria Trail, allestito con espositori e specialità da tutto il cammino Alpe Adria. Culmine del percorso, il passaggio presso il Monastero del Lussari, con vista unica sulle Alpi Giulie.

63 chilometri: partenza e arrivo dal Villaggio Alpe Adria Trail, un anello attraverso i punti più panoramici del Tarvisiano, tra cui il Monastero del Lussari e l’azzurro intenso dei Laghi di Fusine, per un totale di 4.810 metri di dislivello positivo.

137 chilometri: il percorso che unisce punti straordinariamente panoramici dei tre Paesi dell’Alpe Adria. A partire dalla regione austriaca dei laghi del Faker See, le Alpi Giulie e il Monastero del Lussari in Italia e per finire il Massiccio del Mangart, a Kranjska Gora, in Slovenia. Un anello con partenza e arrivo a Tarvisio per un totale di 6.560 metri di dislivello positivo.

Info: www.alpeadriaultra.com