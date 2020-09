A Tarvisio Ziodato sfiora l'impresa, ma esce

Un martedì ricchissimo alla “Città di Tarvisio Tennis Cup”. Dopo la pioggia del giorno inaugurale, oggi sono state recuperate numerose partite del tabellone di qualificazione, con ben 17 match disputati fra i campi in terra rossa tarvisiana e quelli di Thörl Maglern, in Austria, che hanno ospitato alcuni incontri.

Nel torneo, inserito nel circuito professionistico Itf e dotato di un montepremi di 25.000 dollari, oggi era il turno delle atlete del Friuli Venezia Giulia. La talentuosa triestina Sara Ziodato sfiora l’impresa contro la più esperta Claudia Giovine: dopo una battaglia durata oltre ore, la classe 2002 si deve arrendere, ma soltanto al super tie-break, contro la brindisina, vittoriosa per 10-5 nel parziale decisivo. Poca fortuna, invece, per le altre due regionali in lizza: l’udinese Margherita Marcon si inchina a Lucia Bronzetti, che le lascia due soli game, mentre la ceca Tereza Smitkova, quarta favorita delle qualificazioni, non lascia chance a Sara Taboga.

La britannica Francesca Jones, prima testa di serie del tabellone secondario, accede al main draw. Lo fa dopo una prestazione convincente contro l’azzurra Martina Colmegna. L’inglese alterna potenza a tocchi di fino e in due set riesce a fiaccare la resistenza della coriacea italiana che, nonostante il tentativo di rimonta nel secondo parziale, si deve arrendere per 2-6, 4-6. Entra nel tabellone principale anche la veronese Aurora Zantedeschi, capace di estromettere ben due favorite: dopo aver regolato in due set Tatiana Pieri nel derby tricolore, si impone sull’austriaca figlia d'arte Mira Antonitsch. Incontro tiratissimo, nel quale la veneta si impone nel super tie-break per 13-11. Nulla da fare, invece, per Anna Turati: la brianzola non riesce a raggiungere la gemella Bianca nel main draw e si deve inchinare alla solidità della belga Kimberley Zimmermann, brava a imporsi in due parziali. Esce subito dal torneo anche la slovena Nina Potocnik, vincitrice della “Città di Tarvisio Cup” nel 2017.

Domani, oltre alla conclusione delle qualificazioni, sono in programma anche i primi incontri del tabellone principale, guidato dall’ungherese Reka-Luca Jani, numero 202 del mondo.

RISULTATI PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONI

Laura SCHAEDER (GER, 11) batte Sina HERRMANN (GER) 7-5, 7-5

Silvia AMBROSIO (GER) batte Sofia SHAPATAVA (GEO, 3) 6-4, 6-3

Nika RADISIC (SLO, 12) batte Noka JURIC (SLO) 6-3, 4-6, 10-8

Nicole FOSSA HUERGO (ITA) batte Sarah-Rebecca SEKULIC (GER, 6) 7-5, 7-6 (2)

Eleonora ALVISI (ITA) batte Nina POTOCNIK (SLO, 5) 6-3, 6-3

Aurora ZANTEDESCHI (ITA) batte Tatiana PIERI (ITA, 7) 6-2, 6-4

Mira ANTONITSCH (AUT, 16) batte Marion VIERTLER (ITA) 6-4, 6-2

Yuliana LIZARAZO (COL 15) batte Iva PRIMORAC (CRO) 6-2, 6-1

Kimberley ZIMMERMANN (BEL, 8) batte Sara GAMBOGI (ITA) 6-1, 6-3

Anna TURATI (ITA, 14) batte Anja WILDGRUBER (GER) 6-2, 7-5

Tereza SMITKOVA (CZE, 4) batte Sara TABOGA (ITA) 6-0, 6-0

Lucia BRONZETTI (ITA, 2) batte Margherita MARCON (ITA) 6-0, 6-2

Claudia GIOVINE (ITA, 9) batte Sara ZIODATO (ITA) 7-6 (6), 5-7, 10-5

Veronika ERJAVEC (SLO, 13) batte Alexandra VASILYEVA (RUS) 6-4, 6-1

RISULTATI SECONDO TURNO QUALIFICAZIONI

Francesca JONES (GBR, 1) batte Martina COLMEGNA (ITA, 10) 6-2, 6-4

Kimberley ZIMMERMANN (BEL, 8) batte Anna TURATI (ITA, 14) 6-1, 6-4

Aurora ZANTEDESCHI (ITA) batte Mira ANTONITSCH (AUT, 16) 6-4, 2-6, 13-11