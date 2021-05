A Tavagnacco arriva la Riozzese Como

Sta per calare il sipario sulla stagione. Domenica alle 15 contro la Riozzese Como, il Tavagnacco giocherà l’ultima gara dell’annata 2020-2021 tra le mura amiche. Il rendimento casalingo non è stato dei migliori, è uno degli elementi che hanno impedito alle gialloblù di trovarsi ancora più in alto in classifica. L’obiettivo è chiudere bene il campionato.

In questo fine settimana giunge in Friuli un avversario che in graduatoria si trova appena un punto dietro le friulane. Si tratta quindi di uno spareggio per il terzo posto momentaneamente occupato dalle ragazze di Marco Rossi. Le calciatrici hanno sostenuto una sessione di allenamenti intensa prima di sfidare il Perugia, aumentando i carichi di lavoro. Anche per questo motivo non sono state brillanti, ma sono riuscite comunque a ottenere una vittoria convincente. Le friulane hanno dimostrato dei miglioramenti sotto il profilo dell’atteggiamento e della convinzione. Si attende una ulteriore conferma contro le lombarde.

La partita di andata contro la Riozzese Como fu l’ultima dell’anno solare 2020. In quella circostanza il Tavagnacco trionfò nel finale per 2-1. Le gialloblù giocarono una gara di contenimento, andarono in vantaggio con un gol di Abouziane e vennero raggiunte dalla rete di Rognoni a pochi minuti dal 90’. Il sigillo decisivo lo siglò all’ultimo assalto Caterina Ferin di sinistro dopo una incertezza del portiere avversario. Chiudere bene la stagione può essere un bel viatico per il futuro.

Sarebbe gratificante finire quarte o addirittura terze. Per farlo, servirà raccogliere più punti possibili in queste ultime due sfide (una settimana più tardi si andrà a fare visita alla Lazio neopromossa). Per la gara di questo weekend è in dubbio la presenza di Pozzecco mentre dovrebbero rientrare le due veterane Tuttino e Zuliani. Mister Marco Rossi avvisa le sue ragazze: “Affronteremo una squadra solida e fisica che prende pochi gol. Proveremo con le nostre armi a scardinare la loro difesa. Vorremmo chiudere al meglio questa stagione con una bella classifica finale”.