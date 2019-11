A Tavagnacco passa l'Empoli per 1-3

Terzo stop di fila per il Tavagnacco, che perde 1-3 in casa contro l’Empoli e resta inchiodato a 2 punti in classifica. Un black-out nei primi 20 minuti di partita ha segnato il destino delle gialloblu, che poi non sono più riuscite a ribaltare la partita.

Parte forte il Tavagnacco, che si butta subito in avanti alla ricerca del gol. Dopo pochi secondi Ferin ci prova dalla distanza, ma il suo tiro è bloccato da Lugli. Al 5’ risponde Simonetti, con il pallone che termine di un soffio a lato. La squadra di casa preme ma al 17’ a passare è l’Empoli. Hjohlman parte sul filo del fuorigioco, entra in area e dal vertice sinistro fa partire una conclusione su cui Capelletti nulla può. Passa solo un minuto e al 18’ raddoppia Prugna con un preciso rasoterra dal cuore dell’area. Un uno-due micidiale che però non abbatte il Tavagnacco. Al 22’ ci prova Polli, che fa tutto bene tranne il tiro, con il pallone spedito alto sopra la traversa. Al 28’la svedese Hjohlman ancora vicina al gol di testa, ma Capelletti è attenta e respinge. Mister Lugnan toglie Gardel e inserisce Puglisi, spostando Kunisawa in difesa. Al 32’ arriva la rete delle padrone di casa, con Polli che è brava e crederci all’altezza del dischetto del rigore e a resistere alle cariche delle avversarie, calciando a rete e superando Lugli con un rasoterra angolato. Al 44’ Ivanusa si trova da sola davanti al portiere dopo uno scambio con Polli, ma l’estremo difensore dell’Empoli si supera e devia in angolo.

La ripresa si apre con un’occasione per il Tavagnacco: Kato mette in mezzo una palla su cui arriva Kongouli, che tenta la deviazione vincente ma trova il muro della Lugli. Al 14’ l’arbitro fischia un rigore per l’Empoli per un probabile tocco di mano di un difensore gialloblu in area su cross da calcio d’angolo. Della battuta si incarica Simonetti che non sbaglia. Al 17’ il Tavagnacco prova a reagire con Kongouli, ma la sua punizione sfiora l’incrocio e termina fuori. Al 23’ si libera bene Polli in area, calcia a colpo sicuro ma trova l’opposizione con il corpo di Lugli. Al 37’ è Kunisawa a provarci con una conclusione che finisce alta. Al 47' tentativo anche per Chandarana ma senza fortuna.

UPC TAVAGNACCO-EMPOLI LADIES 1-3

UPC TAVAGNACCO: Capelletti, Gardel (Brignoli), Donda, Chandarana, Kunisawa, Polli (Milan), Kongouli (Blasoni), Ferin, Cecotti, Kato, Ivanusa. All. Lugnan

EMPOLI LADIES: Lugli (De Rita), Boglioni, Di Guglielmo, Prugna, Papaleo (Mastalli), Hjohlman, Simonetti, Acuti (Garnier), Giatras, Cinotti, Varriale. All.Pisolesi

ARBITRO: Frosi di Treviglio

MARCATORI: 17’ pt Hjohlman, 18’ pt Prugna, 32’ pt Polli, 15’ st Simonetti

NOTE: ammonite Giatras, Brignoli