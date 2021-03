A Torino, Martignacco ritrova la vittoria

Pronto riscatto per l'Itas Città Fiera. Nella prima di ritorno della Pool salvezza di serie A2 femminile, la Libertas Martignacco espugna per 1-3 (23-25, 25-27, 25-23, 17-25) il taraflex del Cus Torino e rimedia al ko subìto al tie-break contro Montale sempre in trasferta.

"È doveroso celebrare la prestazione delle ragazze a cui vanno i nostri complimenti per questo importante successo che cancella il ko di Montale. Il risultato sarebbe potuto essere più rotondo se non si fosse verificato quel blackout nella parte finale del terzo set, ma va bene così perché si tratta pur sempre di tre punti pesanti. La salvezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, è in cassaforte. Ora pensiamo a fare bene nelle prossime partite, giocando in serenità c’è la possibilità di raccogliere ancora delle belle soddisfazioni", dice il presidente Fulvio Bulfoni.

Il tabellino friulano: Carraro 3, Fiorio 15, Smirnova 8, Tonello 17, Rucli 14, Rossetto 4, Pascucci 21.

Nel prossimo turno, sabato alle 12, l’Itas Città Fiera ospiterà Olbia.