A Trebiciano il primo Memorial 'Figli delle Stelle'

Sabato 25 luglio, alle 17, a Trebiciano, nel complesso sportivo del Primorec, si terrà il primo Memorial “Figli delle Stelle”, un triangolare di calcio a 7 per ricordare Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due poliziotti uccisi il 4 ottobre 2019 all’interno della Questura di Trieste. Tre le rappresentative in gara: la Polizia di Stato, i politici e la stampa.

L’iniziativa è stata presentata in mattina nel Salotto Azzurro, in Comune, alla presenza – tra gli altri – del Sindaco Roberto Dipiazza e del Questore Giuseppe Petronzi.

“C'è una voce con inchiostro simpatico sul nostro statino paga ed è la considerazione dei cittadini per quello che facciamo quotidianamente. Grazie Trieste, città che amo, che ci ha abbracciato con affetto nei giorni della tragedia e grazie per il quotidiano che date alle forze dell'ordine", ha detto il Questore, che ha ringraziato il Sindaco e gli organizzatori per la vicinanza e per aver indetto questo evento, "un sorriso per ricordare quella tragedia".

"In quei giorni - ha proseguito Petronzi - l'affetto della gente è stato per noi vera e propria benzina per andare avanti. La città c'era e c'è".

Le partite saranno arbitrate dall’ex fischetto internazionale Fabio Baldas.