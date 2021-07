A Tricesimo scatta il 'Bale tal gei'

Per 10 anni, dal 1991 al 2000, grazie all’ideatore e organizzatore Massimo Piubello, è stato uno degli eventi storici della pallacanestro post season della provincia di Udine che vedeva il palazzetto Marangoni stracolmo di gente per le gare alle quali parteciparono, tra gli altri, anche giocatori di serie A come Alibegovic, allora in procinto di passare alla Snaidero, Jacopini, Lardo e Vianini insieme ai migliori talenti di Udine e provincia.

Piubello, in tempo di chiusure per la pandemia, chiese una mano a Marco Bon e Luca Malagoli per rimettere in moto la macchina organizzativa delle gare tra le quattro porte storiche di Udine, nella ferma volontà di dare un messaggio di ripresa al mondo della palla a spicchi, volendo ricordare i loro indimenticabili padri, il presidentissimo federale Ennio Bon – al quale è intitolato il Memorial - e il bomber Claudio Malagoli, coppa al miglior giocatore.

Nella XI edizione, “quella della rinascita” chiosa Piubello, cambia il palcoscenico: ci si sposta a Tricesimo, cittadina collinare che diede alla luce il presidente della Fip Ennio Bon. La giunta comunale del Sindaco Giorgio Baiutti nell’occasione – giovedì 15 alle 18 - inaugurerà il rinnovato campo storico di piazza Libertà, teatro del basket all’aperto agli albori di questo sport.

Un campo rimesso a nuovo con i colori, azzurro e giallo, della locale polisportiva Tricesimo parte fondamentale, con il presidente Miguel Velasco, nell’organizzazione logistica di quello che sarà un fine settimana lungo, da giovedì 15 a domenica 18 luglio, condiviso in aggregazione, nel rispetto delle linee guida sanitarie, tra il rettangolo della pallacanestro e il chiosco con ristorazione della Gasthaus Heinz.

Le quattro squadre selezionate dai rispettivi staff tecnici giocheranno le prime gare giovedì alle 19 con la sfida tra Porta Gemona di coach Andreotti con vide Dal Porto e porta Villalta, guidata da Malagoli con Vidotto, mentre alle 21 incroceranno le armi cestistiche Porta Aquileia, allenata da Miani e Cossaro, e Porta Manin condotta da Silvestri con Tomasi.

Nella serata di venerdì, stessi orari, i team vincitori delle prime gare incroceranno le perdenti degli stessi mentre sabato il programma vedrà le due gare mancanti per quello che è un torneo all’italiana di sola andata.

La Federazione regionale riconosce l’evento concedendo il patrocinio e organizzando nella giornata finale di domenica quattro gare finali del Trofeo delle Province, riservato alle annate 2007 e 2008 femminili e maschili, con gare delle ragazze alle 10 – Gorizia vs Pordenone – e alle 12 - Udine vs Trieste – con stessi accoppiamenti, alle 16.30 e 18.30, per le gare dei ragazzi.

Tra gli ospiti illustri del torneo sono annunciati i coach Matteo Boniciolli e Franco Ciani mentre tra i partecipanti spiccano i nomi di Francesco Boniciolli, di rientro dagli Usa, Colussa, Deangeli, Gaspardo. Il torneo Bal Tal Gei è un evento green anche grazie al contributo dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Friuli Venezia Giulia.

Online su www.chespettacolo.info