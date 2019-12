A Udine, Meeting internazione di salto in alto

L'Asd Libertas Udine, grazie a un'idea di Alessandro Talotti, sviluppata con il patrocinio del Coni del Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con la Fidal, organizza per il 29 gennaio Udin Jump Development, un Meeting internazionale di salto in alto, unico appuntamento italiano dedicato alla disciplina che, proprio in Friuli, ha tracciato la via a grandi campioni, primatisti nazionali e atleti olimpici.

Un progetto volto a non disperdere quel bagaglio culturale che negli anni si è costruito attorno a questa specialità e si pone anche l'obiettivo di valorizzare il palaindoor Ovidio Bernes di Udine, struttura rara nel panorama italiano, all'interno della quale raccogliere e dare modo alle giovani generazioni, ai tecnici e agli atleti di seguire da vicino grandi campioni e grandi allenatori.

Il Meeting è inserito nel calendario internazionale della Fidal. Appuntamento per gli appassionati alle 19.30 di mercoledì 29 gennaio nella struttura di Paderno; precederanno la gara uno stage di acrobatica per atleti dei settori giovanili del Comitato provinciale Fidal di Udine organizzato in collaborazione con l'Asu e un'esibizione di giovani ginnasti dell’associazione.

Completa il calendario, alle 18, un convegno tecnico con Stefano Giardi, allenatore di Elena Vallortigara (atleta con 2.02 di personale), Giulio Ciotti, collaboratore Fidal nazionale per il salto in alto, Giacomo Vigna, responsabile performance Benetton Rugby e Maurizio Dunnhofer presidente regionale della Fisi e già allenatore della nazionale di salto con gli sci e combinata nordica. Incontro formativo riservato ai tecnici, agli atleti e agli studenti di Scienze Motorie, organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine.

Previsti anche un’esercitazione di acrobatica per saltatori, selezionati dal Comitato provinciale Fidal di Udine, nelle palestre dell'Asu durante le prossime vacanze di Natale, una tavola rotonda sulla "Scuola udinese di salto in elevazione" con protagonisti gli altisti olimpici friulani e un seminario di riabilitazione, sulla performance e il body conditioning in collaborazione con Wintecare.