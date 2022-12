A Udine si accende la fiaccola dei Giochi Eyof Fvg

"Forse lo sport non è mai stato importante come in questo momento storico, gravido di rischi a causa delle guerre e della violazione dei diritti umani in tanti Paesi". A sottolinearlo è Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, a margine dell'accensione a Udine della fiaccola dei Giochi Eyof, il Festival olimpico della gioventù europea che avrà luogo in Friuli Venezia Giulia dal 21 al 28 gennaio, con cerimonia di apertura a Trieste e chiusura a Udine.

"I giochi olimpici - ha ricordato ancora Zanin, che ha partecipato all'evento in piazza Libertà - rappresentano da sempre un ponte tra i diversi popoli, una competizione sana fondata sugli stessi valori di impegno e passione. È questo anche lo spirito dell'Eyof ed è perciò motivo di orgoglio che la nostra regione possa ospitare una manifestazione di questo livello". Ci saranno infatti in gara 47 nazioni, con centinaia di giovani atleti supportati da un esercito di 1300 volontari.

Ma c'è un ulteriore elemento che al presidente piace sottolineare, ed è il carattere transfrontaliero dell'evento: "Anche i nostri vicini austriaci e sloveni sono stati coinvolti e ospiteranno alcune gare Eyof, ulteriore testimonianza dell'amicizia che ci lega alle regioni contermini nello spirito tarvisiano dei tre confini. È anche un esempio di quell'Europa dei popoli e delle comunità che auspico da tempo, constatando che spesso è più facile dialogare tra regioni vicine che tra Stati".

Alla cerimonia della fiaccola hanno partecipato anche Sergio Emidio Bini, assessore regionale al Turismo e alle Attività produttive, gli assessori comunali di Udine Maurizio Franz e Antonio Falcone, il sindaco di Martignacco, Gianluca Casali, "padrone di casa" del torneo di hockey su ghiaccio che sarà disputato in un padiglione della Fiera, e Maurizio Dunnhofer, presidente del comitato organizzatore.