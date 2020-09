A Udine si amplia il progetto 'Far sport oltre la crisi'

“Per venire incontro alle famiglie udinesi e ricompensarle in minima parte dei sacrifici ai quali in questi mesi sono state costrette, l'Amministrazione ha deciso di allargare i parametri per l’accesso al contributo per la pratica sportiva dei ragazzi per l'anno sportivo 2020/21 e di aumentare l’ammontare massimo del contributo”, annuncia l’Assessore allo sport del Comune di Udine Antonio Falcone.

Dal 15 settembre e fino al 31 ottobre sarà infatti online il nuovo bando e la domanda di contributo, cui possono accedere le famiglie dei giovani udinesi in età compresa fra i 5 e i 18 anni non compiuti che frequenteranno, nell'anno scolastico 2020/2021, corsi o attività sportive a pagamento organizzate da associazioni del territorio, con la sola esclusione dei corsi organizzati direttamente dall’Amministrazione comunale.

“Il contribuito - precisa Falcone - è sempre pari al 50% del costo sostenuto ma l’asticella Isee quest’anno è fissata a quota 15.000 euro, invece che a 10mila, e il contributo massimo sarà di 150 euro invece che di 100. Un piccolo ma concreto aiuto affinché i nostri ragazzi, dopo mesi di didattica a distanza, non siano costretti a pagare ancora il prezzo di questa epidemia dovendo rinunciare anche all’attività motoria, che è un loro sacrosanto diritto e parte integrante della loro formazione”.

Il beneficio sarà concesso per non più di una disciplina sportiva praticata da ciascun giovane e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Per presentare la domanda è necessario registrarsi al sito E-Civis (lo stesso utilizzato per i servizi di ristorazione scolastica, doposcuola e centri estivi). È possibile inoltre consultare la pagina con le istruzioni per la registrazione.