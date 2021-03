A Udine torna la grande boxe

Più forti del covid-19, sfidando non solo gli avversari sul ring, ma anche la pandemia e il lock-down, tornano i protagonisti della grande boxe a Udine. Il palaBenedetti, in via Marangoni, tempio dello sport cittadino, è il teatro della settima edizione di "Road to Glory", in programma domenica 28 marzo.

L'evento, organizzato dalla B&Z Boxing Promotion, in collaborazione con i padroni di casa della Associazione Pugilistica Udinese, porta in Friuli sei pugili professionisti: il goriziano Luca Grusovin, portacolori della Planet Fighters del maestro Franco Visentin, se la vede con Fabio Apolliani (Boxe Grugliasco), il figlio d'arte isontino Francesco Santacroce affronta il bosniaco Nikola Ivkovic e l'atleta del Padova Ring Akrem Ben Haj Aouina incrocia i guantoni con l'altro bosniaco Stevo Babic.



Prima che sul ring del palaBenedetti salgano i professionisti, sono in programma sette incontri di dilettanti, organizzati dal maestro Gianluca Calligaro e dallo staff dell'APU del presidente Leonardo Zalateu. A partire dalle 14, a porte chiuse, si sfidano Silvio Giarritiello (Pugilistica Udinese) e Gabriele Serschen (Trieste), Daniel Gandin (APU) e Efe Osamwonyi (Rodigina), Lucia Scala (APU) e Giovanna Piccoli (Padova ring), Mohamed Amine Abdallah (Panthers Varese) e Marius Molovata (Thai Drago), Fabio Andriola (Accademia Praino) e Edoardo Callum Borsa (Hage Team), Marco Sollero (APU) e Alexandro Foglia (Gladiators), infine Ingli Nako (APU) e Yuri Zanoli (Gladiators).



I match dei professionisti, nell'àmbito della riunione udinese, vengono trasmessi in diretta sul canale 814 del bouquet di Sky e in streaming sul portale www.flsport.tv.