A Valvasone Arzene 'Diamo un calcio alla violenza'

Sabato 27 agosto, dalle 9.30 alle 18, a Valvasone Arzene si disputerà la prima edizione di Diamo un calcio alla violenza, torneo di calcio femminile Under 19.

L'evento è stato presentato questa mattina, in sala Missinato, in Municipio a Pordenone. Il fenomeno delle violenze contro le donne continua a essere una piaga per la nostra società e lo confermano tristemente i dati contenuti nel dossier presentato alcuni giorni fa dal Ministero degli Interni.

L’analisi racconta che la situazione è di sostanziale drammatico immobilismo. I numeri non si riducono, nonostante l’attenzione posta da tutti i mezzi di comunicazione e le non poche iniziative di sensibilizzazione portate avanti da istituzioni e mondo associativo.

Nemmeno i provvedimenti governativi paiono sortire l’effetto sperato. Negli ultimi tre anni sono stati 353 i femminicidi commessi e, se nel 2021 era stato registrato un lieve calo (108 contro i 122 dell’anno precedente), il periodo dall'1 agosto 2021 al 31 luglio 2022 registra una nuova impennata, con 125 donne uccise da chi non dovrebbero proprio temere.

Diverso, ma sempre grave, è l’andamento delle denunce per stalking, altalenante nel corso degli ultimi tre anni: 15.961 nel periodo dall'1 agosto 2019 al 31 luglio 2020, aumentate l’anno successivo a 18.653 e diminuite a 15.817 tra il 2021 e il 2022.

Dati che confermano come anche la nostra regione e, in particolare, il Friuli Occidentale annoverino statisticamente situazioni che, purtroppo, nella realtà trovano drammatiche conferme con gli ultimi omicidi di donne e, spesso, suicidi degli uomini che li hanno perpetrati.

Di fronte a questa vera e propria mattanza domestica non si può demordere e si deve continuare a insistere, in termini di scelte educative ma anche di sensibilizzazione sul tema. Ed è per questo che nasce “Diamo un calcio alla violenza”, primo torneo di calcio femminile Under 19 in Friuli Venezia Giulia contro la violenza sulle donne.

Si tratta di un evento sportivo, ideato dall’Associazione Save Art, con sede a Valvasone Arzene, in collaborazione con l'Unione sportiva Valvasone Arzene San Martino e il sostegno dell’Amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Markus Maurmair. La manifestazione ha come obiettivo lo sviluppo di una coscienza sociale, attraverso il calcio femminile, coinvolgendo l’intera comunità per generare empatia vera e che permanga nella quotidianità.

“Diamo un calcio alla violenza” è sostenuto e Patrocinato dal Consiglio regionale (presente in sala il consigliere Alfonso Singh), e dalla Commissione regionale per le Pari Opportunità, rappresentata dalla presidente Dusy Marcolin, e ha trovato supporto da dieci Comuni del territorio (Casarsa della Delizia, Forgaria del Friuli, Maniago, Pordenone, Talmassons, Tavagnacco, Travesio, Udine, Valvasone Arzene e Zoppola). Anche l’Europarlamento è chiamato in gioco con la vicinanza dell’onorevole Marco Dreosto.

Il torneo di calcio, che sarà giocato sui campi dello stadio Osvaldo Castellan nell’intera giornata di sabato 27, vede come protagoniste quattro squadre di calcio femminile Under 19, due del Friuli Venezia Giulia e due del Veneto: Pordenone Calcio, Tavagnacco, Cittadella Women e Hellas Verona. Il calcio d’inizio è programmato alle 9.30 con il confronto tra Tavagnacco e Cittadella, a seguire alle 11 il match tra Pordenone e Hellas. Nel pomeriggio, alle 15 la sfida tra le due perdenti per il terzo posto mentre alle 16.30 la finale per il primo trofeo. Alle 18 le premiazioni e i saluti delle autorità.

“Diamo un calcio alla violenza – sottolineano gli organizzatori – non vuole essere un torneo fine a stesso. Vogliamo e crediamo possa essere il primo di una lunga serie. Tutto questo lo facciamo per svegliare e creare sensibilità nella popolazione anche attraverso lo sport. Daremo così continuità al progetto 'Il segno delle donne' che è un altro momento di particolare attenzione al nostro impegno contro la violenza sulle donne ed è previsto per novembre. Per noi Sport e Arte possono aiutare concretamente a porre l’accento sul problema della violenza contro le donne e di genere una piaga che sta lacerando l'intera umanità”.