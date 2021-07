A Villa Manin passerella per le azzurre del Softball

È un mondo giovane, femminile e pieno di voglia di tornare a vivere, quello che il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, ha incontrato a Villa Manin di Passariano di Codroipo in occasione della consegna delle medaglie olimpiche alla squadra nazionale di softball. Le azzurre, dopo aver vinto a Castions di Strada il campionato europeo 2021 battendo l'Olanda (le partite si sono svolte dal 27 giugno al 3 luglio tra Castions di Strada, Castions delle Mura, Cervignano, Porpetto e Ronchi dei Legionari), nei prossimi giorni partiranno alla volta di Tokyo per le Olimpiadi.

"A loro - ha detto Zanin - porto i complimenti e il tifo di tutta la comunità regionale. Il softball è uno sport dove viene esaltato lo spirito di squadra e la solidarietà tra atleti, in questo caso tra atlete. Sono certo che la determinazione che ho percepito forte incontrandole, permetterà loro di raggiungere ottimi traguardi a Tokio e non solo. Sentiremo presto parlare ancora di questa nazionale".

A sera, Villa Manin ha accolto la messa in scena di "L'ultima partita, la storia di Lou Gehrig", lo spettacolo di e con Mario Mascitelli dedicato al grande campione statunitense di baseball che si ammalò di quella che oggi conosciamo come Sla, ovvero Sindrome laterale amiotrofica, e che per anni fu identificata semplicemente come morbo di Gehrig.