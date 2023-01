A2 femminile di basket, le date della seconda fase

La LegaBasket femminile ha ufficializzato la formula e le date della post season 2022-23, con una comunicazione firmata dal presidente Massimo Protani. Per la rimodulazione delle date della serie finale dei Playoff di Serie A2 sono state apportate modifiche per consentire al meglio lo svolgimento delle Finali Nazionali Under 19, poiché la Lega Basket Femminile lo considera sicuramente come uno degli eventi più importanti e significativi del nostro movimento.

Le prime otto squadre classificate al termine della regular season, si sfideranno in quarti di finale semifinale e finale, ogni turno al meglio delle tre partite. La sequenza delle gare sarà: Casa – Fuori – Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica alla fine della Regular Season.

Quarti di finale con il seguente accoppiamento:

• Gruppo 1: 1a classificata – 8a classificata



• Gruppo 2: 2a classificata – 7a classificata• Gruppo 3: 3a classificata - 6a classificata• Gruppo 4: 4a classificata – 5a classificata

Le gare dei Quarti di Finale si svolgeranno nelle seguenti giornate:

1° turno: Sabato 22 aprile

2° turno: Mercoledì 26 aprile

3° turno: Domenica 30 aprile

Semifinali al meglio delle tre (3) partite fra le vincenti i quarti di finale secondo il seguente accoppiamento:

• Gruppo 5: vincente gruppo 1 – vincente gruppo 4

• Gruppo 6: vincente gruppo 2 – vincente gruppo 3

Le gare delle semifinali si svolgeranno nelle seguenti giornate: 1° turno: sabato 6 maggio, 2° turno: mercoledì 10 maggio, 3° turno: domenica 14 maggio.

Finale al meglio delle tre (3) partite fra le due squadre vincenti le semifinali. La sequenza delle gare sarà: Casa – Fuori – Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica alla fine della Regular Season.

Le gare delle finali si svolgeranno nelle seguenti giornate:

1° turno: Lunedì 22 maggio

2° turno: Giovedì 25 maggio

3° turno: Domenica 28 maggio

Le squadre vincenti due gare su tre saranno promosse in Serie A1.