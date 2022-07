Ad Attimis la 16esima Marathon Bike per Haiti

Domenica 24 luglio è la data della sedicesima edizione della Marathon Bike per Haiti: l’irrinunciabile e spettacolare corsa off road con partenza ed arrivo ad Attimis, a pochi chilometri da Udine, sullo splendido tracciato nel cuore delle Prealpi Giulie.

Un territorio di straordinaria bellezza naturalistica, quasi selvaggio eppure tutto da visitare, distante pochi minuti di macchina dal capoluogo friulano e facile da raggiungere. Una sorta di paradiso per ogni appassionato di mountain bike che domenica può godersi una competizione divertente e stimolante, al fresco dei boschi di Attimis e Monteprato, per perseguire il proprio obiettivo agonistico o anche, semplicemente, per partecipare a una corsa unica nel suo genere.

L’evento, affiliato all’Acsi Ciclismo e organizzato dalla Chiarcosso Help Haiti, in collaborazione con i Grigioneri2000 di Savorgnano al Torre, la Ki.Co.Sys. di Tricesimo, l’Amici&Bici di Pagnacco e il supporto del Comune di Attimis, è valida anche quale prova del Circuito Prestigio Mtb 2022 e del Trofeo Acsi Marathon 2022.

Il percorso è di 40 chilometri, con un’altimetria complessiva superiore ai 1.100 metri. Da Attimis, i bikers partecipanti affronteranno in primis le rampe del monte Nongruelle, scendendo verso l’abitato di Nimis. Da qui, si risalirà verso Punta Bellone e il monte Mamolis, per poi risalire in costa lungo i sentieri del monte Fave, il Plantadiz, il monte Zuccon, il Cela e l’arrivo a Monteprato. Poi, discesa verso il borgo di Cergneu, risalita sul monte Felettis e picchiata al traguardo, di nuovo ad Attimis.

Le iscrizioni sono possibili anche fino all’ultimo momento. Sul posto, presso il polo sportivo ad Attimis, è possibile confermare la propria partecipazione a partire da sabato 23 luglio, dalle 16 alle 19 e anche domenica 24 luglio dalle 7 alle 8.30.

La partenza della prima delle tre griglie previste è fissata per domenica alle 9.