Ad Aviano gli Italiani Master di corsa campestre

Aviano, con il centro sportivo Visinai, ospiterà l’edizione 2022 del campionato italiano master individuale di società di corsa campestre. La manifestazione, assegnata ad Aviano dal Consiglio federale, riunitosi ieri a Roma, si svolgerà domenica 20 marzo.

E' la prima volta che la Federazione Italiana di Atletica Leggera assegna al Friuli Venezia Giulia la massima rassegna nazionale di corsa campestre per gli “over 35”. Per l'ASD Atletica Aviano si tratta, invece, dell’ennesima esperienza organizzativa a livello tricolore, dopo che la località turistica del Piancavallo ha ospitato, con grande successo, nel 2007, 2011 e 2018 la massima rassegna nazionale master di corsa in montagna.

Il centro sportivo Visinai, sede dell’appuntamento tricolore, ha già ospitato diverse campestri, valide per i campionati regionali master e giovanili e provinciali Studenteschi, oltre al cross nazionale della scorsa stagione, evento di successo anche alla luce della complessa applicazione della normativa anti-Covid.

Oltre al cross tricolore, per la stagione 2022 l’Atletica Aviano ha in programma diverse attività: dalla marcia Fiasp ludico-motoria "Inizia l'anno con il piede giusto", il 2 gennaio, al meeting di atletica leggera giovanile sulla pista di atletica inaugurata la primavera scorsa alla presenza del presidente nazionale Stefano Mei, agli eventi di corsa in montagna, la "10 Miglia Internazionale Aviano-Piancavallo (26 giugno) e la Panoramica delle Malghe (17 luglio).