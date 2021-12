Ad Aviano il 2022 inizia con il piede giusto

E’ un invito e anche una speranza: domenica 2 gennaio, ad Aviano, torna la manifestazione “Inizia l’anno col piede giusto”, evento podistico a carattere ludico-motorio che verrà riproposto dall’Atletica Aviano e da Aviano Roadrunners dopo il successo dell’edizione 2019 (1.400 partecipanti).

Si correrà e si camminerà, in assoluta sicurezza, sul percorso circolare permanente del Santuario Madonna del Monte, inaugurato il 2 dicembre 2008. La partecipazione è aperta a tutti.

I tre percorsi - 5, 8 e 12 chilometri - si svilupperanno su sentieri, strade bianche e strade asfaltate, offrendo moderati dislivelli. Sarà comunque disponibile anche un percorso di 5 chilometri completamente pianeggiante.

La manifestazione, sotto l’egida della Fiasp, prevede una partenza libera dalle 8 alle 9.30. Le iscrizioni saranno aperte dalle 8 nei pressi del centro sportivo polivalente comunale “I Visinai”, in via Damiano Chiesa 12, ad Aviano, dove il prossimo 20 marzo si svolgeranno anche i campionati italiani Fidal di corsa campestre per il settore master.