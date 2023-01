Ad Aviano, inizia l’anno con il piede giusto

Aviano va di corsa. Domenica 8 gennaio si rinnova l’appuntamento con la manifestazione “Inizia l’anno col piede giusto”, evento podistico a carattere ludico-motorio che sarà riproposto dall’Atletica Aviano e da Aviano Roadrunners dopo il successo delle edizioni 2019 e 2022, quando i partecipanti furono oltre mille. Si correrà e si camminerà, in assoluta sicurezza, sul percorso circolare permanente del Santuario Madonna del Monte, inaugurato il 2 dicembre 2008. La partecipazione è aperta a tutti.

I tre percorsi - 5, 8 e 12 chilometri - si svilupperanno su sentieri, strade bianche e strade asfaltate, offrendo moderati dislivelli. Sarà comunque disponibile anche un percorso di 5 km completamente pianeggiante.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Aviano e sotto l’egida della Fiasp, prevede una partenza libera dalle 8 alle 9.30. Le iscrizioni saranno aperte dalle 8 nei pressi del centro sportivo polivalente comunale “I Visinai”, in via Damiano Chiesa 12, ad Aviano.

In casa dell’Atletica Aviano, intanto, il 2023 è davvero iniziato con il piede giusto. Ieri, mercoledì 4 gennaio, a Parma, in occasione del campionato nazionale indoor Aics, Maria Cristina Fragiacomo ha corso i 50 metri in 10”69, realizzando la nuova miglior prestazione italiana per la categoria SF85. Per l’84enne goriziana, tesserata in ambito Fidal per l’Atletica Aviano, si prospetta una stagione di grandi soddisfazioni, al coperto e all’aperto.

L’Atletica Aviano, infine, sarà presente venerdì 6 gennaio, a San Giorgio su Legnano (Milano), nel classico cross Campaccio, uno degli appuntamenti più importanti della stagione italiana sui prati: riflettori puntati sulla junior Jessica Vettor, al via della prova internazionale femminile.

Per info: www.piancavallo.run