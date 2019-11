Addio a Nicolè, ala delle Juve

Addio a Bruno Nicolè, ala della Juventus a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. A dare l'annuncio della sua scomparsa, avvenuta all'età di 79 anni, è stata la società bianconera. "Una carriera breve, la sua, chiusa quando aveva solo 27 anni con la scelta di entrare nel mondo della scuola e dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica - scrive il club bianconero -. Una carriera, però, ricca di soddisfazioni, piena di stagioni importanti a partire dal 1956-57 nella squadra della sua città, il Padova, quando fa il suo esordio in Serie A a soli 16 anni. L'anno successivo arriva nella Juventus e diventa un elemento importante della squadra che domina il periodo, vincendo 3 scudetti e 2 Coppe Italia. Non solo, nel 1958 entra anche nella classifica del Pallone d'Oro piazzandosi al 19° posto, primo degli italiani. Ala veloce e dotata di ottima tecnica, nelle 6 stagioni in bianconero Nicolè ha giocato 175 partite, realizzando 65 gol. In Nazionale detiene due record di precocità: a 18 anni e 258 giorni è stato il più giovane marcatore e a 21 anni e 61 giorni il più giovane capitano azzurro. La Juventus partecipa al dolore dei familiari e saluta Bruno con grande affetto".

Nicolè viveva da anni nel Friuli Occidentale, ad Azzano Decimo. Anche il sindaco Marco Putto lo ha ricordato. “Bruno Nicolè era un nostro concittadino, viveva qui ad Azzano Decimo da tanti anni in maniera umile e riservata. E' stato un grande campione della Juventus e l'unico in grado di esordire in nazionale a 18 anni segnando una doppietta. Oggi ha raggiunto gli amici in cielo per la sua ultima grande partita”, conclude il primo cittadino azzanese.