Addio a Paolo Rossi, campione del mondo nel 1982

Ha lasciato tutti sgomenti la notizia della morte di Paolo Rossi, diffusa nella tarda serata di ieri. Con Rossi, vinto da un male incurabile a soli 64 anni, se ne va un giocatore simbolo del calcio, italiano e non soltanto.

Se si pensa a Paolo Rossi, 'Pablito' la memoria corre al Mondiale del 1982, quando la nazionale italiana guidata dal friulano Enzo Bearzot e capitanata da un altro friulano, Dino Zoff vinse il Mondiale.

Tra i tanti ricordi e messaggi di cordoglio di oggi, anche quello del portiere originario di Mariano del Friuli, che all'Ansa racconta ancora incredulo di aver saputo la notizia in serata, “è stato fulmine a ciel sereno". "Abbiamo sempre avuto un grande rapporto con Paolo - continua Zoff -, simpatico, intelligente. Era un po' che non ci sentivamo, ci avevano detto qualcosa ma non pensavo fosse così grave. I rapporti con lui erano stupendi, era simpaticissimo. Intelligente, aveva tutto per stare bene”.

In quell'indimenticabile nazionale del 1982 che vinse il Campionato del Mondo in Spagna, anche un altro friulano, Fulvio Collovati, che stamattina ha ricordato commosso ai microfoni di Radio Anch'io, in onda su RadioUno, l'amico e compagno: "Mi continuano a scrivere nella chat i miei compagni dell'82... se ne è andata una parte di noi. Se ne va una parte della mia vita. Io devo molto a lui, perché ci ha fatto vincere i mondiali nell'82. Era stato mio avversario, io lo marcavo da difensore, era un avversario onesto, ma imprevedibile".