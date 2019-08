Adegliacco a gonfie vele

Sabato 27 luglio, in varie sedi, si sono svolti i quarti di finale interregionali dei campionati di società. Nella prima categoria, sui campi di Tiezzo, l’Adegliacchese ha fatto un sol boccone dell’Orsago, vincendo nettamente per 10-0 e passando così in semifinale, che si terrà a fine agosto a Riva del Garda. Non è andata bene per la Gradese che perso ha contro il Belluno (8-10) e per la Manzanese che ha perso contro il Noventa (3-15); l’altra semifinalista è la Lagarina. Nella seconda categoria, giornata nera per le friulane Cussignacco, Avianese, Tavagnacco e Capriva che rimangono fuori dalle semifinali, in programma a fine agosto tra Pievigina e Pedavena, Jesolo e Scoglio Amico.

Nella terza categoria, invece, successo per la Quadrifoglio-Fagagna (9-7 su Veronica) e la Gemonese (8-8 e spareggio 2-1 contro la Vita&Sport), che accedono alle semifinali di fine agosto a Fossalta di Portogruaro. Nulla da fare per Nuova Del Corno (5-11 contro Pederobba) e Rivignano (7-9 contro Noventa).

RISULTATI. Ad Adegliacco, domenica si sono date appuntamento 56 coppie per contendersi il 37esimo Memorial Duilio Corte, finito nelle mani degli isontini Roberto Fontana e Natale Rettura (Tre Stelle-Ronchi dei Legionari). In finale hanno superato per 11-9 Bruno Stebel e Massimo Zocco (Triestina). Stop in semifinale per Iustulin-Tedschi (Buttrio) e Bano-Bisaggio (Pantianicco).

Nella notturna a terne di Virco, tra le 31 formazioni partecipanti ha avuto la meglio la Rivignanese composta da Laura Dal Bello, Armando Dose e Graziano Odorico. In finale hanno vinto per 11-5 contro Bergnach, Filaferro, Radegonda (Fortitudo-Fiume Veneto).

APPUNTAMENTI. Oggi e domani a Trieste (Triestina) gara a 32 terne con categoria AAC. Domani (ore 8.30) a Palmanova, gara triveneta a coppie con abbinamento di categoria BC. In notturna a Codroipo gara trivenete a coppie per le categorie AC e BB.