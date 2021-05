Adesioni di prestigio alla Corritrieste

Prende sempre più consistenza il cast dei partecipanti della 18esima Corritrieste in programma il 23 maggio: è notizia dell’ultim’ora la presenza di due tra i migliori esponenti italiani della distanza. Sarà al via a Trieste Italo Quazzola, 27enne dell’Atl.Casone Noceto, più volte azzurro di cross e quest’anno 5° ai Campionati Italiani a Campi Bisenzio, con un personale sui 10000 su pista di 28’43”, che raggiungerà Trieste direttamente da Tirrenia, sede del ritiro della nazionale in vista della Coppa Europa di specialità. Con lui Marco Giudici (Sport Project Vco), che ha appena ritoccato il suo personale sui 5000 portandolo a 14’02”25.

Altri nomi si stanno man mano aggiungendo alla lista, sia al maschile che al femminile per una gara che si preannuncia pienamente all’altezza del suo brillante passato. Ricordiamo che campioni uscenti sono il bronzo europeo di maratona Yassine Rachik in 29’33” e Teresa Montrone in 36’24”, nell’ultima edizione datata 2019: lo scorso anno infatti la corsa non era stata potuta disputare per l’ormai famoso lockdown che tutto ha bloccato.

Altra novità per la classica giuliana è l’accordo stretto con il brand spagnolo Luanvi, sponsor tra le altre delle maratone di Valencia e Malaga, quale nuovo partner tecnico della manifestazione.

Proprio per la manifestazione del 23 maggio, il marchio iberico proporrà una maglia tecnica, sviluppata secondo le indicazioni grafiche del comitato organizzatore, che sarà presente all’interno del pacco gara.

Questo il commento di Federico Veneroni, Co-Founder di RV Distribution, società distributrice in esclusiva per l’Italia del marchio Luanvi: “E’ per noi un vero piacere poter essere presenti ad un evento così importante, particolarmente in questo periodo, contraddistinto dai tanti mesi di stop forzato dall’attività agonistica e dalle competizioni. Per i runner sarà una bellissima occasione per mettersi alla prova e rivivere fantastiche sensazioni di agonismo e voglia di superarsi. La medesima attitudine che mettiamo giorno dopo giorno per sviluppare il marchio Luanvi, un brand molto conosciuto in Spagna, basti pensare alle collaborazioni di primaria importanza con la Federazione Spagnola di Tennis e quella di Pallavolo, e che in Italia sta iniziando a muovere i primi passi grazie anche all’ampia offerta di prodotto, al servizio e l’elevata personalizzazione dei capi. Un grande in bocca a tutti i runner e che sia una fantastica giornata di sport!”.

La manifestazione prenderà il via alle 9.30 da Largo Città di Santos: i concorrenti, divisi in griglie da massimo 500 posti con primi 500 metri da percorrere con mascherina indossata, dovranno affrontare un circuito cittadino da coprire tre volte, disegnato all’interno del Porto Vecchio, zona riqualificata e in via di forte sviluppo anche culturale, per arrivare ai fatidici 10 km complessivi. Le iscrizioni sono ancora aperte, fino al 17 maggio al costo di 20 euro, nel weekend di gara a 25 euro. Trieste attende con trepidazione il giorno della gara, per la quale si è adoperato direttamente il Comune in particolare nella persona dell’Assessore allo Sport, Cultura e Turismo Giorgio Rossi.

Per informazioni: Asd Promorun, tel. 328.1258116 e 347.8617827, www.promorun.it