Al Benedetti scatta il 22° Trofeo Friuli

Tre mesi dopo il successo, a porte chiuse e in diretta streaming, del Memorial Vecchiato di pugilato, torna domenica 28 febbraio la "noble art" al palasport Benedetti con il 22° Trofeo Friuli, organizzato dal Fearless Boxing Team di Codroipo, in collaborazione con la Associazione Pugilistica Udinese padrona di casa nell'impianto di via Marangoni.

Il cartellone ha in programma dieci incontri, tutti tarati sulla distanza delle tre riprese da tre minuti ciascuna: si comincia alle 14, senza interruzione di continuità tra una ripresa e l'altra; date la necessità di tenere chiuse al pubblico le porte del palasport di via Marangoni, l'intera riunione viene trasmessa sulla pagina facebook della Pugilistica Udinese e sul canale YouTube di FvgSport channel.

Sul ring salgono pugili provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dal Veneto e dalla Lombardia, questi ultimi accompagnati a Udine dal maestro Davide Palumbo. Il primo incontro del programma vede protagonisti lo youth friulano Giacomo Merlo (Fearless Boxing Team) opposto a Leonardo Mancini (Ardita Trieste); a seguire la élite Lucia Scala (Pugilistica Udinese) contro Samantha Doria (Piovese), lo youth Christian Granziera (Riviera Friulana) contro Lorenzo Bertucci (Audace Trieste), l'élite Daniel Gandin (Pugilistica Udinese) contro Nicolas Gallelli (Gold Academy), la élite Asia Negro (Rui Boxe) contro Sara Lombardi (Ardita Trieste), lo youth Tiziano Basso (Audace Trieste) contro Enrique Hernandez de Armas (Gold Academy), l'élite udinese Marco Niemiz (APU) contro Nicola Rosati (Team Ruzze).

Gli ultimi incontri del tabellone di domenica 28 febbraio al palasport Benedetti chiamano sul ring Ingli Nako (Pugilistica udinese) opposto all'altro élite Elia Esteban Pasquato (Thudor Team), lo youth Simone Tomasini (Culot Trieste) contro Edoardo Borsa Callum (Hage Boxing Team) e, infine, il match clout con protagonista il paularese Marco Sollero, portacolori della Pugilistica Udinese, élite sui 52 kg, opposto a Gianluca Saviello (Thudor Team).