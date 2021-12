Al Benedetti scatta Udine Boxing Tournament

Si chiama Udine Boxing Tournament 2021 la riunione di pugilato, organizzata dall'Associazione Pugilistica Udinese, che andrà in scena domenica 12 dicembre, sul ring allestito al palasport Manlio Benedetti, in via Marangoni 46 a Udine. Sette gli incontri di boxe olimpica in programma, due quelli che vedranno impegnati pugili professionisti.

La riunione inizierà alle 17, con i match dei dilettanti. Thomas Leonardi (cat.Youth, 3 vittorie, 1 pareggio in carriera), portacolori della APU del presidente Leonardo Zalateu e convincente un mese fa nel suo match nell'àmbito del Memorial Mario Vecchiatto, sarà il primo a salire domenica sul ring assieme a Lorenzo Patanè (Boxe Albignasego, 6 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte), per una prima sfida già molto interessante, sotto l'aspetto tecnico. A seguire, il secondo incontro sarà tra Francesco Muser (Reattivo Muzzana del Turgnano, 1 pari da élite di seconda serie), sfiderà Mattia Iustulin (Planet Fighters, 1 vittoria e 1 sconfitta).

Nel terzo incontro avverrà l'esordio assoluti di Anas Fellahi, atleta della APU Boxe, contro l'altro absolute beginner Amos Mariani (Audace Trieste): il match è tra due atleti della categoria Youth, sui 52 kg. Il quarto incontro vedrà protagonisti il diciottenne Juan Fernando Arrieta Rivera (Trieste Pugilato, 1 vittoria, 1 sconfitta) e Eric Gouba (1 vittoria e 1 pari), portacolori dell'Union Boxe Mestre.

Torna sul ring del palaBenedetti, nel quinto incontro, il pugile di casa Cedric Delvis Andoh, vittorioso all'esordio un mese fa al Memorial Vecchiatto, per affrontare Alessandro Cernigoi (Trieste Pugilato, 3 vittorie, una sconfitta).

Nella sesta sfida, i tifosi bianconeri vorranno sostenere Ingli Nako (12 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte), uscito sconfitto con un verdetto discutibile dall'ultimo match al recente Memorial Vecchiatto e determinato a riprendere confidenza con il successo, affrontando Hajriz Buletini (Boxe Albignasego, 15 vittorie, 5 pari, 14 sconfitte), nella sfida tra pugili della categoria élite, sui 64 kg.

L'ultimo incontro di boxe olimpica in programma vedrà il ritorno sul ring di Francesco Santoro, tornato all'attività agonistica dopo diversi anni di pausa: il peso massimo campano (20 vittorie, 4 pareggi e 27 sconfitte in carriera), neo tesserato per la APU Boxe, sfiderà l'esperto Ervin Maslo (Pino Culot Trieste, 3 vittorie, 3 pari, 10 sconfitte).

Terminate le sfide tra pugili dilettanti, dopo una breve pausa, UBOTO.1 aprirà ai professionisti, con due incontri in cartellone.

Protagonisti due pugili seguiti dal maestro Franco Visintin alla Planet Fighters di Monfalcone. Il primo a salire sul ring sarà il peso medio Simone Tralo, che affronterà il bosniaco Milos Janjanin: il 26enne cantierino, che finora da professionista ha un ruolino di tre vittorie e un verdetto di parità, dovrà vedersela con un avversario più esperto, che vanta già 42 incontri (e 14 vittorie). Il peso leggero Francesco Santacroce, imbattuto nei suoi 8 match (7 vittorie e un pari) da professionista, se la vedrà con il serbo Marko Pavlovic (1 vittoria e 7 sconfitte il suo record).

Domenica, l'ingresso del pubblico nel vecchio tempio dello sport friulano sarà gratuito: fondamentale, però, esibire il Green Pass, indossare la mascherina e rispettare tutti gli obblighi di legge nell'ottica del contenimento della pandemia da Covid19.

In casa friulana, nel frattempo, si guarda anche al cammino che stanno facendo Marco Sollero e Michele Crudele sulla strada che porta alle Finali dei Campionati Italiani Assoluti. Il peso leggero di Paularo ha convinto tutti, guadagnandosi la semifinale dei tricolori contro un mostro sacro come l'azzurro Nicola Cordella, da disputare il 17 dicembre a Massa, in Toscana. Il mediomassimo Crudele si è invece fermato, con l'onore delle armi e gli applausi del tecnico Calligaro nei quarti di finale, contro l'abruzzese Luca Iovoli.