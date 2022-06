Al Cus Udine entra nel vivo Sponc! Sport Non Convenzionale per tutti. Si tratta di un progetto nazionale, finanziato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha come obiettivo primario l'inclusione a 360° nella pratica sportiva non agonistica, dall'alto contenuto innovativo e ad alta accessibilità.

A Udine, le attività saranno incentrate su due discipline, il Baskin e il Raftball. La prima prova del Baskin, versione inclusiva della palla a spicchi, si è tenuta a fine maggio al PalaGiumanini.

Un secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 giugno, alle 19.30, sempre nell’impianto di via delle Scienze. Tutti sono invitati a sperimentare questo sport, che consente a persone con diverse forme di disabilità, ma anche a normodotati (compresi quelli che non giocano a basket!) di misurarsi e divertirsi assieme sullo stesso campo.