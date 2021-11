Al PalaGesteco arriva la Virtus Padova

Sabato 27, alle 19.30, la Ueb Gesteco Cividale ospiterà la Virtus Padova nella nona d’andata del girone B di serie B: Federico Barra e Mauro Ferrero Regis di Torino.

"La Virtus Padova, come noi, è reduce da importanti vittorie, quindi sarà fondamentale mantenere le antenne dritte", è l'analisi di coach Stefano Pillastrini. "Il nostro desiderio, ovviamente, è quello di proseguire in questa lunghezza d'onda, davanti ai nostri tifosi che ci stanno facendo sentire ogni volta di più il loro entusiasmo e il loro calore sia in casa che in trasferta".

"Ci aspetta un’altra grande partita, la squadra è in forma, sta bene, è su di morale", commenta il presidente Davide Micalich. "Non dobbiamo, però, abbassare in nessun modo l’attenzione. Dobbiamo affrontare ogni gara come fosse una finale. Grande rispetto per Padova, che è reduce da una vittoria importante, ma, per come ci stiamo allenando e per lo spirito che c’è, ho grande fiducia che faremo una grande partita".

Media - La gara di sabato verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 19.25 su LNP Pass, mentre la differita andrà in onda alle 22 su Telefriuli (canali 11 e 511 HD) e www.telefriuli.it.

Istruzioni per l’uso - La prevendita sarà attiva fino all’inizio del match sul circuito Vivaticket sia on-line che nelle ricevitorie autorizzate come da Doctor Phone al Borc di Cividat. La biglietteria del PalaGesteco sabato aprirà alle 18.30: i tifosi sfruttando la promo “2x1” potranno acquistare al prezzo speciale di 7 euro il doppio tagliando per assistere sia al match della UEB Gesteco che a quello della Forum Iulii Udine volley in programma, questo, domenica alle 17 sempre nell’impianto di via Perusini.