Al PalaGesteco arriva Lumezzane

Sabato 5, alle 19.30, la Ueb Gesteco Cividale ospiterà Lumezzane nella settima di ritorno del girone B di serie B: arbitri Daniele Guercio di Ancona e Valeria Lanciotti di Porto San Giorgio (Fermo).

"Lumezzane è reduce da una buona vittoria su Vicenza", analizza il numero 12 Leonardo Battistini. "Dovremo mettere in campo tutti i nostri punti di forza per vincere e riscattare la sconfitta subìta a Cremona nel turno precedente. Per imporci fin da subito servirà un grosso sforzo, sia mentale che fisico, oltre che seguire al meglio le indicazioni di coach Pillastrini".

La partita sarà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 19.25 su LNP Pass (www.lnppass.legapallacanestro.com), mentre la differita andrà in onda sempre domani alle 22 su Telefriuli (canali 11 e 511 in Fvg) e su www.telefriuli.it col commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi.

La prevendita è sempre attiva sul circuito Vivaticket on-line e nelle ricevitorie autorizzate, mentre la biglietteria del PalaGesteco aprirà domani alle 18.30. L’accesso all’impianto sarà consentito indossando la mascherina di tipo FFP2 ed esibendo il Green pass rafforzato nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. All’ingresso del PalaGesteco sarà possibile acquistare in combinata al costo di 1 euro la mascherina FFP2 e il cordino portabadge delle Eagles. Come di consueto il merchandising della UEB Gesteco si potrà acquistare al corner dedicato all’interno della Eagles Club House. Sulle tribune del PalaGesteco, infine, domani ci sarà una nutrita rappresentanza dell’Inter club Cividale che per l’occasione svestirà i panni nerazzurri per indossare quelli gialloblù.