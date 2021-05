Al Timent XC-Crossriver il meglio del Triveneto

Si preannuncia un pomeriggio di grande Mtb a Latisana, con la prima edizione della Timent XC-Crossriver, evento principale del sabato nel weekend dedicato dalla città allo sport e che culminerà alla domenica con la prestigiosa Timent Run di corsa su strada.

Per la gara nazionale di cross country, che riporta la specialità in un territorio dove praticamente vide i natali, hanno già dato la loro adesione team di grande prestigio del Triveneto, come DP66 Giant SMP, Team Rudy Project, Team Sogno Veneto, Torpado Ursus, Velociraptors, Julia Bike, Zerobike e tanti altri, il che fa presagire prove dove sarà al via il meglio del Nord-Est italiano e non solo.

Tra i nomi che hanno già ufficializzato la propria adesione spiccano Andrea Dei Tos e Rafael Visinelli, plurivincitori di classiche del calendario italiano, ma anche Lisa Canciani ed Elisa Rumac, rispettivamente terza e quarta agli ultimi Campionati Italiani di ciclocross d’inizio anno. Ogni categoria comunque presenterà biker importanti, per un totale di partecipazione che attorno alle 350 unità. Un numero altissimo, che il comitato organizzatore naturalmente sarà chiamato a gestire nel pieno risetto dei protocolli in vigore, badando al necessario distanziamento soprattutto prima e dopo l’evento.

I corridori saranno chiamati a coprire fino a 4 volte il circuito di 9 km che prevede anche un passaggio nel centro città a Latisana, con partenza e arrivo nella centrale Piazza Indipendenza. L’inizio delle gare è previsto per sabato alle 15.30.

Per informazioni: Asd Sagitta Bike, tel. 334.2276629 e 342.8502639, www.sagittabike.it