Al via il calendario di Let’s Go Triathlon Grado

L’attesa è finita: sabato 4 giugno si aprirà la stagione sportiva di Let’s Go Triathlon Grado con la Barbanade, la gara di nuoto mezzofondo di 3,8 chilometri, da Barbana all’Isola della Schiusa, giunta alla sua terza edizione.

Con ampio anticipo l’eccezionale evento ha registrato il sold out, raggiungendo il tetto massimo di 240 partecipanti stabilito dagli organizzatori del Circolo Sportivo Adria Gorizia Triathlon. Una iniziativa particolare e quasi unica per le sue condizioni logistiche: si nuota in laguna lungo il canale navigabile, con il trasferimento degli atleti al punto di partenza della gara sull’isola di Barbana a carico dell’organizzazione, in collaborazione con la società Motoscafisti Gradesi che cura il servizio dei traghetti e che garantisce l’esecuzione di tutte le corse. Per la sicurezza degli atleti, nel tratto di laguna interessato dalla gara la navigazione sarà sospesa dalle 11.30 fino al termine della competizione circa alle 14.30.

Le registrazioni degli iscritti si svolgeranno nel campo sportivo comunale con ingresso dalla sede della Protezione civile di Grado in via Riva Grandi Navigatori dalle 8, mentre la partenza della gara sarà alle 12. Le premiazioni, previste alle 16, si svolgeranno sempre al campo sportivo. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.letsgotriathlon.it.

Tante le collaborazioni messe in atto dal CSA Gorizia Triathlon per la realizzazione di un evento come la Barbanade e degli altri appuntamenti di Let’sGo Triathlon Grado, realizzati sotto l’egida del Coni, con il sostegno del Comune di Grado, che garantisce anche il supporto della Protezione Civile, della Regione e della Fondazione Carigo, oltre che in sinergia con Grado Impianti Turistici. Lo sponsor principale è Radenska di Marzoli&Nanut, a cui si affiancano BCC Staranzano Villesse filiale di Grado, Volchem integratori, Grand Hotel Astoria, La Ciacolada e la concessionaria Autofrance di Gorizia.

Per la Barbanade lo sponsor tecnico L'isola di Lara mette a disposizione importanti premi, con articoli in neoprene creati nel laboratorio artigianale di Trieste. Determinanti sono poi le collaborazioni con la Gorizia Nuoto, che peraltro nello stesso fine settimana organizza il Trofeo dell’Est di nuoto in vasca ma che schiera alla Barbanade 30 atleti e metterà a disposizione consistenti premi, con la LNI-Lega navale Italiana di Grado, che garantirà il supporto con imbarcazioni per l’assistenza e controllo del percorso, e ancora con Kite Life Grado, Bike&Run, Udine Triathlon, U.C. Caprivesi Mtb, Anc, Aipi, Ari, Cota, Scout Grado, Angeli in Moto e Sogit.

Per garantire la sicurezza degli atleti, sabato 4 giugno dalle 11.30 alle 14.30 o fino al termine della gara previsto alle ore 14, (con decreto n.2619/AMB del 24/05/2022, ordinanza 05/2022 Regione FVG - Direzione Centrale difesa dell’ambiente - Servizio difesa del suolo), la navigazione lungo il canale della Litoranea Veneta sarà temporaneamente sospesa nel tratto interessato dal percorso gara (mappa in allegato). Per le imbarcazioni che provengono dal canale Primero sarà possibile arrivare fino al porticciolo di Barbana, ma non si potrà proseguire per Grado. Per chi proviene invece da Grado la navigazione sarà interdetta all’altezza dell’Isola della Schiusa e su tutto il tratto del canale adiacente a Riva Grandi Navigatori Isola della Schiusa. Tutte le corse di linea del traghetto da/per l'isola del Santuario in programma vengono comunque garantite.

Anche quest’anno il CSA Gorizia Triathlon raddoppia, affiancando al tradizionale Olimpico di sabato 3 settembre una gara su distanza Sprint domenica 4 settembre. Due occasioni imperdibili per immergersi nelle bellezze di Grado e dei suoi dintorni, dato che i percorsi come di consueto si snoderanno tra la spiaggia, la laguna e il centro storico, coniugando l’adrenalina alle peculiarità dell’Isola del Sole. La 23esima edizione del Triathlon di Grado su distanza olimpica Fitri (un chilometro e mezzo di nuoto in mare, 40 chilometri in bici e 10 chilometri di corsa), in programma sabato 3 settembre, avrà ancora una volta come punto di forza il percorso, particolarmente suggestivo in quanto immerso nelle bellezze di Grado e dei suoi dintorni. La frazione di nuoto porterà gli atleti nel tratto antistante la spiaggia GIT all'altezza del Parco delle rose, mentre quella di bici (con scia vietata) fino alla località di Fossalon.

Per la frazione di corsa il tracciato si snoderà tra la spiaggia principale e il centro storico cittadino, con arrivo finale al Parco delle Rose. Agonisti, giovani e aspiranti triatleti potranno cimentarsi il giorno successivo nello Sprint, con 750 metri di nuoto da effettuare a rettangolo con un giro unico in senso orario, venti chilometri di ciclismo su un tracciato pianeggiante da coprire due volte e in cinque chilometri di corsa organizzati in due giri.